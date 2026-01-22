Agencias

Gimena Llamedo destaca el potencial del turismo mexicano

La vicepresidenta asturiana subraya que la promoción internacional busca captar visitantes procedentes de México, quienes muestran alto interés y gasto, mientras se afianza lazos históricos e impulsa estrategias junto a empresarios, universidades y medios en Fitur Madrid

Guardar

El creciente flujo de turistas mexicanos hacia Asturias ha experimentado un aumento del 40% en los últimos años, acompañado por un gasto diario superior al promedio, según detalló la vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, durante su intervención en Fitur Madrid. La representante autonómica recalcó que este perfil de visitantes representa un segmento de especial interés para el Principado, que ha orientado su estrategia de promoción turística hacia la captación de viajeros procedentes de México, en colaboración con empresarios, universidades y medios de comunicación.

De acuerdo con lo informado por los medios, Llamedo participó en la mesa redonda ‘Asturias y México: lazos históricos que impulsan el turismo del siglo XXI’, organizada en el estand de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Allí subrayó los esfuerzos del gobierno regional en promover Asturias como destino preferente para turistas mexicanos, apoyándose en los vínculos históricos y culturales existentes entre ambos territorios. “Hay una historia común, efectivamente somos un destino que es atractivo, puede ser atractivo para los mexicanos; cuando nos conocen, se enamoran y repiten”, recogió el medio.

La vicepresidenta relató la experiencia de un grupo de periodistas y agencias mexicanas que visitó el Principado en octubre, quienes valoraron positivamente aspectos como la seguridad, la oferta hotelera y la variedad gastronómica regional. Esta visita permitió constatar el grado de interés y satisfacción de los visitantes mexicanos, elementos que el gobierno asturiano considera claves para consolidar la llegada de nuevos viajeros procedentes de ese país.

Llamedo argumentó que la inversión dirigida a campañas específicas de promoción internacional constituye una herramienta fundamental para expandir el mercado turístico de Asturias. Según consignó la prensa, una de las novedades de la nueva estrategia será la difusión de la campaña en televisión española, además de la apertura formal a mercados internacionales más allá del entorno europeo, con especial énfasis en México durante el próximo año.

El contexto geopolítico actual también forma parte de la valoración de las oportunidades disponibles. Según manifestó la vicepresidenta, el escenario global posibilita ampliar el alcance de las acciones promocionales, permitiendo a Asturias posicionarse estratégicamente como una alternativa para visitantes de mercados lejanos.

Para reforzar esta orientación, Llamedo reafirmó que la apuesta del Ejecutivo autonómico incluye un trabajo conjunto con instituciones académicas, empresas privadas y medios de comunicación, con el fin de potenciar tanto la llegada de turistas como el desarrollo de un sector turístico sostenible y competitivo. Tal como recogió el medio presente en Fitur, la vicepresidenta insistió en la necesidad de aprovechar la oportunidad que supone el interés creciente del mercado mexicano, trabajando en una apertura coordinada del territorio a nuevos flujos turísticos.

Temas Relacionados

Turismo mexicanoGimena LlamedoAsturiasFiturGobierno asturianoMéxicoMadridPromoción turísticaEmpresariosMedios de comunicaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Colombia suspende la venta de electricidad a Ecuador luego de la imposición de aranceles

Colombia suspende la venta de

El Partido Popular puede ganar las elecciones en Aragón, aunque necesitaría a VOX para gobernar, según el CIS

La última encuesta del CIS muestra que la formación con más apoyo en Aragón necesitaría aliados para formar ejecutivo, el PSOE queda en segundo lugar y Vox podría tener un papel clave, según resultados previos a la cita electoral

El Partido Popular puede ganar

Bank of America reafirma su apuesta por BBVA en el arranque de la temporada de resultados de la banca

Las previsiones de Bank of America señalan que BBVA destacará este trimestre entre sus competidores por su rentabilidad y recompra de títulos, aunque expertos anticipan que el foco estará en las perspectivas financieras y retorno de capital a accionistas

Bank of America reafirma su

Ayuso pide a la UE que no active el acuerdo con Mercosur hasta que "se garantice la protección" de los agricultores

La presidenta madrileña exige garantías de equidad para productores españoles ante la inminente posible aplicación del pacto con Mercosur, señalando que el sector es clave para la economía y la sostenibilidad, e insta a priorizar sus derechos

Ayuso pide a la UE

Álvaro Escassi retira su denuncia por extorsión contra Valeri Cuéllar: "Se archiva el caso, no quiero saber nada más"

El jinete ha puesto punto final a la disputa legal al acordar el cierre del proceso por chantaje contra la ciudadana colombiana, renunciando a continuar con acciones ante el juez y manifestando su deseo de terminar cualquier vínculo

Álvaro Escassi retira su denuncia