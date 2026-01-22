Gimena Llamedo destaca el potencial del turismo mexicano

El creciente flujo de turistas mexicanos hacia Asturias ha experimentado un aumento del 40% en los últimos años, acompañado por un gasto diario superior al promedio, según detalló la vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, durante su intervención en Fitur Madrid. La representante autonómica recalcó que este perfil de visitantes representa un segmento de especial interés para el Principado, que ha orientado su estrategia de promoción turística hacia la captación de viajeros procedentes de México, en colaboración con empresarios, universidades y medios de comunicación.

De acuerdo con lo informado por los medios, Llamedo participó en la mesa redonda ‘Asturias y México: lazos históricos que impulsan el turismo del siglo XXI’, organizada en el estand de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Allí subrayó los esfuerzos del gobierno regional en promover Asturias como destino preferente para turistas mexicanos, apoyándose en los vínculos históricos y culturales existentes entre ambos territorios. “Hay una historia común, efectivamente somos un destino que es atractivo, puede ser atractivo para los mexicanos; cuando nos conocen, se enamoran y repiten”, recogió el medio.

La vicepresidenta relató la experiencia de un grupo de periodistas y agencias mexicanas que visitó el Principado en octubre, quienes valoraron positivamente aspectos como la seguridad, la oferta hotelera y la variedad gastronómica regional. Esta visita permitió constatar el grado de interés y satisfacción de los visitantes mexicanos, elementos que el gobierno asturiano considera claves para consolidar la llegada de nuevos viajeros procedentes de ese país.

Llamedo argumentó que la inversión dirigida a campañas específicas de promoción internacional constituye una herramienta fundamental para expandir el mercado turístico de Asturias. Según consignó la prensa, una de las novedades de la nueva estrategia será la difusión de la campaña en televisión española, además de la apertura formal a mercados internacionales más allá del entorno europeo, con especial énfasis en México durante el próximo año.

El contexto geopolítico actual también forma parte de la valoración de las oportunidades disponibles. Según manifestó la vicepresidenta, el escenario global posibilita ampliar el alcance de las acciones promocionales, permitiendo a Asturias posicionarse estratégicamente como una alternativa para visitantes de mercados lejanos.

Para reforzar esta orientación, Llamedo reafirmó que la apuesta del Ejecutivo autonómico incluye un trabajo conjunto con instituciones académicas, empresas privadas y medios de comunicación, con el fin de potenciar tanto la llegada de turistas como el desarrollo de un sector turístico sostenible y competitivo. Tal como recogió el medio presente en Fitur, la vicepresidenta insistió en la necesidad de aprovechar la oportunidad que supone el interés creciente del mercado mexicano, trabajando en una apertura coordinada del territorio a nuevos flujos turísticos.