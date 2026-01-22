Delcy Rodríguez asegura que no tiene "temor alguno" a afrontar las diferencias con EEUU

Durante una intervención en Caracas, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, acusó a sectores opositores locales de actuar en interés de potencias extranjeras que, según afirmó, priorizan agendas ajenas a la nación. La funcionaria centró sus declaraciones en el uso de la diplomacia como mecanismo principal para gestionar las diferencias actuales entre Caracas y Washington. Según informó Europa Press, Rodríguez insistió en mantener una postura firme en los diálogos bilaterales y expresó no tener “temor alguno” al afrontar las discrepancias con la administración de Donald Trump.

De acuerdo con Europa Press, Rodríguez expresó que el Gobierno venezolano sostiene actualmente un proceso de diálogo y trabajo con Estados Unidos. En sus palabras: “Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, por la vía de la diplomacia”. La presidenta interina realizó estas declaraciones frente a gobernadores y alcaldes de distintas regiones, durante un acto público en la capital venezolana.

Durante este encuentro, Rodríguez enfatizó la importancia de fortalecer la unidad nacional ante posibles presiones externas, llamando a las autoridades presentes a trabajar “por la verdadera democratización de la política con respeto, sin darle la espalda a la patria”. En esta línea, la funcionaria insistió en que el único objetivo gubernamental debe centrarse en los intereses del pueblo venezolano, la independencia del territorio y la defensa de la soberanía nacional, según consignó Europa Press.

El medio detalló que Rodríguez arremetió contra la oposición venezolana, a la que calificó como “vasallos de los poderes externos al país, que no están pensando en los intereses internos”. Insistió en que el extremismo político ha traído consecuencias negativas para la sociedad venezolana y enumeró los efectos adversos atribuidos a este fenómeno, entre ellas el endurecimiento de las sanciones internacionales y las amenazas militares. “El extremismo lleva a la muerte, a la destrucción y al sufrimiento. ¿A dónde nos ha llevado el extremismo? Al bloqueo económico, a la invasión, al ataque militar. Aspectos positivos del extremismo no los vamos a encontrar”, señaló durante su intervención, según recogió Europa Press.

En relación con episodios recientes, Rodríguez recordó sus declaraciones ante la Asamblea Nacional, donde reiteró su disposición a sostener un encuentro en Washington si resultara necesario. “Si algún día tuviera que ir a Washington en calidad de presidenta encargada lo haría de pie, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor, con el ‘gloria al bravo pueblo’ marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca reptando ni arrastrándose. Es lo que corresponde como venezolano o venezolana”, afirmó la dirigente, conforme publicó Europa Press.

Con respecto a la percepción de Estados Unidos, Europa Press reportó que el presidente estadounidense manifestó recientemente su disposición a cooperar con la nueva administración interina tras la captura de Nicolás Maduro. Señaló que, bajo la dirección estadounidense, “le va a ir fantásticamente” a Venezuela, según sus propias palabras difundidas por el medio. Hasta el momento, no se han anunciado plazos específicos para un eventual proceso de transición democrática, ni se ha confirmado una fecha para una posible visita oficial de Rodríguez a la Casa Blanca. Europa Press añadió que, a pesar de estas muestras de apertura diplomática, Rodríguez continúa bajo sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense.

Las afirmaciones de Rodríguez reflejan un intento de preservar la soberanía e independencia de Venezuela en medio de complejas dinámicas internacionales. La presidenta interina enfatizó en diversas ocasiones, detalló Europa Press, la necesidad de mantener la diplomacia como vía preferente frente a los desafíos que enfrenta el país, en especial aquellos derivados del contexto político y económico actual.

Durante el acto, Rodríguez reiteró la importancia de evitar influencias foráneas en la dirección política venezolana y enmarcó esa postura al insistir que el diálogo y la diplomacia resultan esenciales para cualquier negociación internacional. Según Europa Press, la funcionaria defendió que solo a través de la unidad nacional y del respeto a la soberanía podrán superarse las dificultades surgidas por las tensiones con gobiernos extranjeros y factores internos vinculados a estos.

El contexto actual, según consignó Europa Press, abarca un período de diálogos abiertos con Estados Unidos y el reconocimiento de la necesidad de abordar los desacuerdos sin temor, aunque la funcionaria venezolana siga sujeta a sanciones. Al mismo tiempo, persiste la incertidumbre sobre el desarrollo de los acontecimientos diplomáticos entre ambos países, sin certeza sobre una transición política o sobre la eventual visita de la mandataria interina a Washington.

Las declaraciones de Rodríguez, reportadas por Europa Press, ponen de relieve los retos que enfrenta Venezuela en el ámbito internacional y la importancia que la administración interina otorga al uso de vías diplomáticas para resguardar los intereses del país frente a la presión de actores externos.