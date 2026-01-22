Check Point refuerza la defensa contra los ataques con IA con el software Exposure Management

La empresa de ciberseguridad Check Point ha anunciado el lanzamiento de su 'software' Exposure Management para ayudar a las empresas a defenderse de ciberataques impulsados con inteligencia artificial (IA).

Check Point Exposure Management llega un momento marcado por el incremento de ataques que utilizan la automatización y la IA para evitar los sistemas de seguridad tradicionales.

"Los equipos de seguridad están llenos de inteligencia, pero aún tienen dificultades para convertir la información en acción y reducir el riesgo utilizando sus inversiones en seguridad", ha afirmado el vicepresidente de Exposure Management en Check Point Software, Yochai Corem, en una nota de prensa.

"Check Point Exposure Management cierra esa brecha al combinar inteligencia de amenazas del mundo real con remediación automatizada y segura, ayudando a las empresas a reducir el riesgo más rápido mientras se preparan para los ataques impulsados por IA", ha explicado.

Check Point Exposure Management se basa en tres capas "estrechamente integradas": inteligencia de amenazas, priorización de vulnerabilidades y remediación segura.

De esta forma, mapea el ecosistema de los atacantes, rastreando campañas activas, vulnerabilidades, infraestructuras maliciosas o indicadores de alto riesgo basados en ataques reales.

También descubre automáticamente la superficie de ataque de la empresa mediante escáneres incorporados y se integra con herramientas estándar para priorizar las exposiciones en función de la explotabilidad real, el contexto de negocio y los controles de seguridad existentes, incluida la evaluación continua de la eficacia de la seguridad.

Por último, Exposure Management ayuda a reconfigurar de forma segura los controles de seguridad existentes a través de API con acciones como el parcheo virtual, la activación de IPS y la aplicación de indicadores permiten una remediación coherente a escala con una fricción operativa mínima.

Este nuevo 'software' se integra con más de 75 controles de aproximadamente el 90 por ciento de los mayores proveedores de seguridad, abarcando capas de red, 'endpoint', nube, correo electrónico, ID y sistemas operativos. Con esta gama, Check Point ayuda a las empresas a reducir el número de herramientas y minimizar la complejidad operativa.