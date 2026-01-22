Canadá destaca "progresos" para la seguridad del Ártico tras la reunión entre Trump y Rutte sobre Groenlandia

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que Canadá aumentará su colaboración con los miembros de la OTAN, incluidos los países nórdico-bálticos y otras naciones aliadas, en las iniciativas para reforzar la seguridad y la defensa en el Ártico y los flancos norte y oeste de la región. Según consignó el medio, Carney hizo este compromiso tras una cumbre que tuvo lugar el miércoles en Davos, Suiza, en la cual el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, discutieron la situación en torno a Groenlandia y lograron pactar un “marco para un futuro acuerdo” en relación con la isla.

De acuerdo con lo publicado, el encuentro entre Trump y Rutte se produjo en medio del interés renovado de Washington por Groenlandia, cuya anexión ha sido objeto de reclamos por parte de Estados Unidos. Las tensiones sobre la soberanía y el control de la isla han aumentado en los últimos años, especialmente en el contexto de la seguridad y las rutas estratégicas en el Ártico. Carney, en un mensaje difundido a través de redes sociales y recogido por la prensa, expresó: “Satisfecho con este progreso para aumentar la seguridad en el Ártico a través de la acción conjunta de la OTAN”. En el mismo mensaje, destacó que Canadá desempeñará un papel integral en los esfuerzos colectivos para garantizar la protección y vigilancia del Ártico, en cooperación con Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, agrupados como los Ocho del Nórdico-Báltico.

La declaración de Carney se publicó pocas horas después de que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, asegurara que la cuestión de la soberanía danesa sobre Groenlandia “no fue abordada” durante su conversación con el presidente estadounidense. En una entrevista brindada a Fox News, Rutte puntualizó que “ese tema no se planteó en mis conversaciones con el presidente”.

La portavoz de Rutte, Allison Hart, manifestó tras la reunión que la cita “resultó muy productiva”, según recogió la prensa. Hart explicó que la conversación se enfocó en los retos de seguridad del Ártico y en coordinar los esfuerzos de los denominados “siete aliados árticos”, integrados por Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Este grupo tiene como objetivo fortalecer las capacidades defensivas y de vigilancia en el norte polar, frente a los desafíos que plantean tanto los cambios geopolíticos como climáticos en la región.

En paralelo a la discusión sobre Groenlandia y la seguridad regional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de redes sociales que, tras el entendimiento alcanzado con la representación de la Alianza Atlántica, no aplicará los aranceles que había anunciado previamente para diversos países europeos y cuyo inicio se preveía para el 1 de febrero. Trump agregó que se están desarrollando conversaciones adicionales con respecto a la denominada “Cúpula Dorada” en relación con Groenlandia, aunque no brindó detalles sobre el contenido o alcance de estas negociaciones.

Según informó la prensa, la reunión de Davos representó un paso relevante para reducir las tensiones en torno al control y la defensa de Groenlandia, un territorio de importancia estratégica por su ubicación y sus recursos naturales. Los países nórdicos y bálticos, así como las naciones árticas involucradas, han mostrado interés en mantener una coordinación estrecha frente a los escenarios potenciales que plantea el incremento de la competencia internacional en la región.

El medio señaló que, aunque no se abordó formalmente la soberanía de Groenlandia, la colaboración en materia de seguridad representa un acercamiento entre Estados Unidos, la OTAN y los países aliados en el norte de Europa. Canadá, bajo el liderazgo de Carney, reafirmó su disposición a asumir mayores responsabilidades y a contribuir activamente en la protección de los accesos al Ártico, alineando sus políticas con las estrategias colectivas de la Alianza Atlántica.

La evolución de este marco de cooperación será objeto de seguimiento en los próximos meses, mientras continúan los encuentros multilaterales y las discusiones sobre el desarrollo y la defensa de Groenlandia y el Ártico, según publicó la prensa en los canales oficiales y declaraciones de los involucrados.