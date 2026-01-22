Azul lanza un pase integrado de precio único para impulsar viajes de turistas internacionales en Brasil

El registro de aproximadamente 9,3 millones de visitantes internacionales en Brasil durante 2025 marcó un aumento del 37% en comparación con 2024, cifra que constituye un máximo histórico, de acuerdo con datos difundidos por Azul y la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur). En este contexto, Azul anunció el lanzamiento de su nuevo producto, el Azul Brazil Air Pass, dirigido a facilitar la movilidad de turistas extranjeros dentro del país a través de una tarifa única adaptada al número de destinos y a la duración del viaje.

Según detalló la propia compañía aérea en un comunicado citado por diversos medios, el Azul Brazil Air Pass permite a los viajeros combinar diferentes vuelos domésticos operados por Azul en Brasil bajo una misma tarifa. Los precios iniciales fueron establecidos en 479 dólares (408 euros), lo que cubre viajes de hasta cuatro destinos y una estadía máxima de 14 días. Para quienes deseen itinerarios más extensos, el precio se incrementa hasta 599 dólares (511 euros), permitiendo así visitar hasta ocho destinos en un período de hasta 30 días. Los billetes integrados que incluyen segmentos operados en conjunto con otras aerolíneas oscilan entre 599 y 799 dólares (511 y 681 euros), con variaciones según la cantidad de destinos elegidos y el tiempo de permanencia dentro del país, según consignó la aerolínea.

El medio destacó que la iniciativa resulta de una colaboración estratégica entre Azul y Visit Brasil, la marca internacional de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo. Este acuerdo tiene como propósito facilitar los recorridos turísticos por diferentes estados y regiones brasileñas y fomentar el crecimiento del turismo receptivo, alineándose con otros esfuerzos recientes para mejorar la conectividad aérea y la visibilidad internacional del país como destino, todo ello en el marco de campañas globales para consolidar la presencia de Brasil en la agenda de viajes de los visitantes extranjeros, informó Azul.

El pase aéreo integrado replica modelos similares aplicados por otras compañías internacionales en destinos con fuerte demanda turística, señalando una política de estímulo al turismo interno y al movimiento de viajeros por múltiples localidades en una misma visita. Azul subrayó que este tipo de producto responde tanto a la necesidad de flexibilidad de los turistas extranjeros como al objetivo nacional de promover la descentralización del turismo hacia áreas fuera de los circuitos tradicionales, consignó la compañía en el comunicado.

La introducción del Azul Brazil Air Pass ocurre en un escenario de recuperación y dinamismo en el sector turístico brasileño. El récord de visitantes foráneos en 2025 ratifica el interés creciente por explorar diversas regiones del país, y la asociación entre la aerolínea y Entidades oficiales de promoción turística busca aprovechar ese impulso. De acuerdo con información de la firma, el pase puede adquirirse exclusivamente por ciudadanos no residentes en Brasil y está disponible tanto en agencias internacionales de viajes como en los canales digitales habilitados de Azul.

El comunicado puntualizó que la medida tiene el respaldo de Embratur, que considera el pase como una herramienta eficaz para aumentar la presencia de viajeros extranjeros en localidades menos tradicionales y extender su estancia promedio. La estructura tarifaria progresiva se diseñó para adaptarse a los distintos perfiles de turistas, fijando precios competitivos para quienes deseen visitar varias ciudades sin incurrir en costos individuales elevados por cada vuelo doméstico.

En su presentación, Azul argumentó que el pase contribuye directamente a la diversificación de los flujos turísticos y a la generación de oportunidades económicas en diferentes regiones brasileñas, al facilitar la unión entre polos turísticos y puntos emergentes dentro de la vasta geografía nacional. El incremento de los viajes multi-destino, sostuvo la empresa, resulta fundamental para la estrategia de expansión del turismo internacional más allá de los principales núcleos urbanos de Brasil, tal como lo señaló el comunicado de la aerolínea.

Además de los beneficios tarifarios, la nueva propuesta incluye condiciones de flexibilidad para el cambio de rutas y adaptaciones en los itinerarios, elementos mencionados por Azul como diferenciales de la oferta. El medio especializado reportó que la campaña de promoción del pase cuenta con materiales divulgados en múltiples idiomas y se apoya en la colaboración con empresas del sector para alcanzar a públicos en América, Europa y Asia, un aspecto que responde al aumento constatado en la demanda internacional durante el último año.

Embratur subrayó la relevancia de herramientas como el Azul Brazil Air Pass en la estrategia nacional de promoción turística, argumentando que favorecen la movilidad y el conocimiento de la diversidad cultural, natural y gastronómica brasileña. La acción forma parte de un conjunto de iniciativas recientes dirigidas a impulsar la reactivación y la competitividad del destino Brasil en el mercado global, según informó el organismo en conjunto con Azul.

En cifras generales, la campaña articulada entre la línea aérea y Embratur busca capitalizar el contexto positivo reflejado por el crecimiento del 37% en la llegada de turistas internacionales, según publicó Azul. Los responsables de la iniciativa destacaron que esperan consolidar a Brasil como uno de los más atractivos para el turismo internacional en América Latina, incentivando a los viajeros a explorar una mayor cantidad de destinos nacionales durante cada visita.