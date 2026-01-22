Ávoris, Iberojet y TAP refuerzan su cooperación estratégica para impulsar la conectividad con América Latina

La colaboración operacional y de mantenimiento que aportará TAP Air Portugal en este acuerdo destaca como uno de los puntos clave para la mejora de la eficiencia en los vuelos de largo radio, según reportó la plataforma noticiosa. Este soporte se enfocará en la experiencia técnica y la gestión de operaciones de larga distancia, elementos centrales para la optimización de las rutas y el fortalecimiento de la conectividad entre España y América Latina, aspecto que constituye el anuncio principal de la firma del acuerdo entre Ávoris, Iberojet y TAP Air Portugal.

El convenio se concretó este jueves en el contexto de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, con la intención de aumentar las posibilidades de conexión aérea y de generar nuevas oportunidades comerciales en mercados considerados estratégicos en el continente americano. Según detalló el medio, entre los objetivos del acuerdo figuran la integración de soluciones de interlínea y el análisis de posibles esquemas de 'codeshare', mecanismos que permitirían a las empresas coordinar vuelos y ampliar las combinaciones de trayectos disponibles para los usuarios.

El medio señaló que Ávoris, Iberojet y TAP Air Portugal buscarán, a través de este acuerdo, mejorar la oferta para viajeros que inician o terminan su itinerario en España, con especial énfasis en la extensión de la red desde las ciudades de Madrid y Barcelona. Las compañías pondrán en marcha estudios conjuntos para evaluar nuevas rutas directas entre ambos continentes y analizarán cómo expandir la cobertura hacia destinos donde la demanda actual justifica un refuerzo de la conectividad.

Además del enfoque en pasajeros, la información difundida por el medio subraya el interés de las compañías en fortalecer también el transporte de carga aérea. Este apartado forma parte de la estrategia para potenciar el crecimiento conjunto y aprovechar sinergias logísticas, lo que incluye acuerdos que promuevan el intercambio de servicios y recursos técnicos entre las empresas firmantes.

Sobre la experiencia de viaje, el acuerdo contempla la integración de productos y servicios dentro del programa de experiencias de Ávoris, permitiendo a los clientes acceso a una propuesta más completa que combine transporte, servicios complementarios y conectividad aérea. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo por enriquecer la experiencia del usuario y ofrecer un abanico de opciones que respondan a las necesidades del turismo actual.

Tal como publicó la fuente, la alianza tiene también una dimensión comercial orientada a explorar colaboraciones en ventas y operaciones, optimizando las capacidades y recursos de cada aerolínea en beneficio mutuo. El intercambio de conocimientos, así como la cooperación en tareas de gestión y mantenimiento aportada por TAP, constituyen un componente técnico relevante para el éxito de la operación conjunta.

El acuerdo, firmado en el marco de Fitur según consignó el medio, representa una apuesta de las aerolíneas involucradas por reforzar la presencia de España como puerta de entrada desde Europa a América Latina, incrementando tanto las opciones para pasajeros como para el transporte de mercancías. La creación de sinergias entre las compañías permitirá afrontar de manera más eficiente los retos de la gestión de rutas internacionales y atender la demanda creciente en los mercados donde operan.

Al analizar las condiciones de la firma del acuerdo, la publicación remarca que las partes implicadas priorizan la optimización de la red aérea conjunta y el aprovechamiento de oportunidades emergentes en el sector turístico y de carga, de acuerdo a las tendencias observadas en el tráfico entre ambos continentes. Las perspectivas de crecimiento, ligadas a una gestión colaborativa de recursos y a la adopción de tecnologías y procedimientos compartidos, constituyen la base de este entendimiento estratégico entre Ávoris, Iberojet y TAP Air Portugal.