Angy Fernández abre su corazón tras sacar nueva canción: "Es una catarsis"

Durante el estreno del musical ‘Godspell’ en el Teatro Pavón, Angy Fernández compartió que aunque no participó en la obra por una lesión, experimenta un momento especial en su vida gracias al lanzamiento de su nuevo sencillo musical. De acuerdo con información publicada por El Mundo, la artista reveló que su canción ‘Años nuevos’ nació tras una ruptura sentimental que marcó uno de los periodos más difíciles para ella, y que el proceso creativo ha representado una transformación en su bienestar emocional y profesional.

Según detalló El Mundo, Angy Fernández ha optado por canalizar sus vivencias personales a través de la música. La intérprete relató que, tras la separación de su última pareja, se encontraba sumida en una etapa de sufrimiento importante. Explicó que el tema ‘Años nuevos’ aborda el desamor y recoge el instante en el que alguien aún extraña a una persona sin distinguir que su ausencia puede ser lo más positivo que le ha ocurrido. Fernández añadió que, al concluir ese ciclo, se percató de la relevancia de afrontar el dolor y de cómo transformarlo en una experiencia creativa. Señaló que esto implicó un viaje interior que le permitió mostrar sus emociones más sinceras mediante la música.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la cantante enfatizó que, aunque actualmente no atraviesa el mismo estado emocional que inspiró la canción, valora el resultado como una “catarsis” y destaca el contraste entre el pasado y su presente. “Creía que me iba a morir por amor y no te mueres”, expresó Fernández, según recogió El Mundo. Aludió al dolor experimentado tras la ruptura, describiéndolo como “tan intenso que dices ‘me muero por esta persona’, pero obviamente no”. Sus declaraciones subrayan el proceso de aprendizaje personal que vivió y la manera en que pudo transformar su dolor en una obra artística.

En cuanto a su situación profesional, Fernández aseguró al medio El Mundo que se encuentra volcada en sus compromisos artísticos. Actualmente da prioridad a su desarrollo musical y al bienestar propio, dejando de lado la posibilidad de abrirse al amor en este momento. Indicó que hoy su principal objetivo es enfocarse en sí misma y en los proyectos que decida emprender a corto plazo, destacando el valor del autocuidado y del crecimiento personal tras un periodo de crisis.

Las declaraciones de Angy Fernández, según publicó El Mundo, también incluyen la reflexión sobre la utilidad de aprovechar las etapas negativas para darles sentido a través de la creación. Señaló que considera la expresión musical como la forma más efectiva para procesar los sentimientos asociados a la pérdida y la nostalgia. También aclaró que, aunque el sencillo está inspirado en un momento de vulnerabilidad, ve con perspectiva el proceso y lo valora como parte de su recorrido artístico.

El lanzamiento de ‘Años nuevos’, tal como consignó El Mundo, coincide con el auge de su carrera profesional, pese a no poder asumir el papel en ‘Godspell’ por motivos de salud. Fernández se muestra agradecida por poder compartir su nueva etapa con el público, utilizando su propia voz para explorar temas personales. Con esta nueva propuesta musical, la artista refuerza su apuesta por priorizar su bienestar mental y emocional, manteniendo en segundo plano las relaciones sentimentales en favor de su desarrollo artístico y personal.