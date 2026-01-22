Alberto Gavazzi dimite como presidente del consejo de Dia y será sustituido por Benjamin J. Babcock

La reciente designación de Mar Gallardo Mateo como consejera independiente en el consejo de administración de Dia asegura la presencia de una figura con experiencia tanto en auditoría como en dirección empresarial en la cúpula de la cadena de supermercados. Según informó la propia compañía, Gallardo Mateo, que ha sido socia de auditoría y miembro del comité de dirección de PwC España, así como presidenta del consejo de Nationale-Nederlanden España, cubrirá la vacante generada por la dimisión de Alberto Gavazzi. Con este nombramiento, el consejo contempla que Gallardo Mateo pueda llegar a sustituir a Gloria Hernández en la presidencia de la comisión correspondiente en febrero de 2027, si los acuerdos previstos se aprueban para entonces. Este movimiento se produce en el contexto de los cambios más amplios que atraviesa el órgano rector, tal como dio a conocer Dia.

La salida de Alberto Gavazzi de la presidencia del consejo de administración, posterior al término de su relación profesional con el Grupo LetterOne, marcará el relevo en el máximo puesto directivo. Benjamin J. Babcock asumirá el liderazgo del consejo en carácter no ejecutivo una vez que se celebre la reunión prevista para el día 25 de febrero. El medio consignó que Babcock, actualmente consejero dominical, ya ocupó esta posición entre septiembre de 2023 y junio de 2025, lapso en el cual impulsó la revisión de la estrategia empresarial, un proceso de reestructuración operativa y la culminación de la refinanciación lograda en diciembre de 2024. El propio Babcock expresó su compromiso con la estrategia a largo plazo de la compañía, resaltando la alineación entre el equipo directivo y el consejo de administración para impulsar la creación de valor sostenible para los accionistas y los diferentes grupos de interés. A través de un comunicado divulgado por Dia, Babcock agradeció a Gavazzi su “importante contribución al desarrollo de la estrategia de Dia y su liderazgo en el consejo”.

La reorganización del consejo incluye la creación y asignación de nuevos puestos clave. Luisa Delgado asume ahora los cargos de vicepresidenta y consejera coordinadora de independientes, ambos puestos diseñados para robustecer la supervisión del consejo y destacar el papel de la independencia en el gobierno corporativo. Previamente, Delgado ya había ejercido como consejera coordinadora de Dia desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 30 de agosto de 2022, etapa en la que ocupó esa función conforme a la normativa y necesidades del órgano, ya que en aquel tiempo la presidencia recaía en un consejero ejecutivo. En sus nuevas funciones, Delgado asistirá al presidente en la proyección de la compañía a largo plazo y en la consolidación del modelo de gobernanza, así como en el fortalecimiento de la cultura corporativa. En su papel como consejera coordinadora de independientes, buscará mejorar la articulación, el diálogo y la representatividad de estos miembros dentro del consejo, cumpliendo con los estándares recomendados en materia de gobierno empresarial, detalló la compañía.

La renovación de los puestos de mayor responsabilidad también contempla la reclasificación de Sergio Antonio Ferreira Dias. Según publicó Dia, a partir del 1 de abril de 2026, este directivo pasará a ser consejero independiente, en la medida en que se cumplan los criterios legales establecidos.

Otro elemento que explicó Dia tiene que ver con la decisión de José Wahnon Levy, uno de los consejeros con más antigüedad en la organización, de no postularse para la reelección en la próxima junta general de accionistas. El consejo de administración tomó conocimiento formalmente de esta decisión, lo que implica una nueva transición dentro del equipo directivo de la cadena de supermercados.

La estructura presentada por Dia y divulgada en su comunicado refleja una apuesta por la continuidad y la consolidación del rumbo estratégico. De acuerdo con la información facilitada por la empresa, el movimiento de Babcock hacia la presidencia busca preservar la estabilidad y la coordinación interna del órgano en un momento clave para los planes de desarrollo y la consolidación de sus principales líneas de acción.

Las medidas anunciadas, que incluyen el ingreso de un perfil especializado en auditoría empresarial, la implementación de nuevas figuras de supervisión y la reafirmación del compromiso con la gobernanza independiente, conforman el esquema con el que Dia afrontará los próximos años. La compañía remarcó la intención de mantener alineadas las prioridades a largo plazo con los principios de creación de valor sostenible y transparencia interna. Todo ello se integra dentro de una etapa de renovación que afecta tanto la operativa como la estructura de liderazgo de la cadena de supermercados, según fue informado por la compañía en su último comunicado.