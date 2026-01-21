Un grupo armado kurdo denuncia la muerte de uno de sus miembros en un bombardeo de Irán contra Irak

El Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK) advirtió que cada vez que un combatiente suyo muere, más jóvenes kurdos deciden tomar las armas y unirse a la resistencia armada. Así lo expresó esta organización en un comunicado recogido por Europa Press, tras confirmar el fallecimiento de Mozafar Mohamadzadé, comandante de la Unidad de Logística, en un ataque con drones lanzado por Irán contra una de sus sedes en Hauler, dentro de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí. Según informó Europa Press, hasta el momento las autoridades iraníes no han hecho comentarios oficiales sobre el ataque.

El PAK detalló que el bombardeo se produjo contra un edificio del grupo y señaló de manera directa a Irán como responsable de la acción. En el comunicado, la agrupación remarcó: “No es la primera vez que Teherán cree que puede distraer a los hijos de la resistencia en el Kurdistán”. Además, según consignó Europa Press, el partido enfatizó que cada acto de violencia contra sus miembros incrementa su determinación y el compromiso con la lucha, describiéndolo con la frase: “Irán tiene que aprender que cada gota de sangre de los miembros de este Ejército da energía a la continuidad, generando más fuerza y sacrificio”.

El grupo kurdo también transmitió sus condolencias a la familia de Mohamadzadé, subrayando el papel de los peshmergas, nombre que reciben los combatientes kurdos, en su esfuerzo armado. Europa Press mencionó que, de acuerdo con el PAK, la política de ataques de Irán solo logra fortalecer el movimiento kurdo, ya que “el martirio de cada peshmerga provoca que decenas de jóvenes kurdos se trasladen al campo de batalla para tomar las armas”.

De acuerdo con Europa Press, este suceso se inserta en un contexto de operaciones militares recurrentes por parte de Irán contra grupos armados kurdos con base en territorio iraquí. Las autoridades iraníes han acusado a estas milicias de organizar y ejecutar ataques dentro de Irán, así como de aprovechar las protestas sociales ocurridas en el país durante las semanas recientes para incrementar la tensión y desestabilizar la seguridad nacional.

El medio Europa Press resaltó que durante los últimos años Irán ha intensificado sus acciones militares en el Kurdistán iraquí. Estas ofensivas forman parte de una respuesta a la percepción iraní de la presencia de movimientos kurdos armados que, según Teherán, buscan aprovechar el clima interno del país para fomentar disturbios y desafíos a la autoridad estatal.

La muerte de un líder militar como Mohamadzadé supone, según el PAK, una motivación adicional para la organización y sus seguidores, quienes consideran que la presión militar no detendrá su lucha política y armada. Europa Press reportó que el grupo asume la pérdida no como un factor de desmoralización, sino como un incentivo para seguir atrayendo a nuevos reclutas a sus filas.

Hasta el momento, pese a la gravedad del incidente y al señalamiento directo hecho por el PAK, Teherán no ha emitido declaración pública ni asumido responsabilidad ante el ataque en Hauler. El silencio oficial mantiene abierta la incertidumbre sobre la postura que adoptará el gobierno iraní en las próximas jornadas respecto a las operaciones transfronterizas en Irak y su relación con los movimientos kurdos armados, precisó Europa Press.