Thalía será una de las anfitrionas del 'Premio Lo Nuestro' en Miami

Thalía ha sido nominada este año en dos apartados de Premio Lo Nuestro, en las categorías de Mejor Combinación Femenina y Colaboración de Música Mexicana del Año, además de asumir el papel de anfitriona durante la gala. Según informó TelevisaUnivision, la ceremonia se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami a las 19:00, hora del este de Estados Unidos (00:00 GMT), y reconocerá a varios exponentes destacados de la música latina.

TelevisaUnivision detalló que la cantante mexicana compartirá el escenario de conducción con Nadia Ferreira, modelo y filántropa galardonada como Miss Paraguay en 2021, y Clarissa Molina, actriz y modelo dominicana que ha recibido un premio Emmy. La cadena destacó la importancia de la presencia de Thalía, no solo como presentadora, sino también como artista nominada en esta edición del evento.

La edición de 2026 de Premio Lo Nuestro contará con 44 categorías que abarcan diferentes estilos y géneros dentro de la escena musical latina. De acuerdo con los datos divulgados por TelevisaUnivision, los puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, así como el intérprete mexicano Carín León, encabezan la lista con diez nominaciones cada uno. Beéle, Fuerza Regida y Karol G figuran entre los siguientes artistas con más menciones, sumando ocho nominaciones cada uno.

Según publicó el medio, los votantes pueden seleccionar a sus artistas favoritos en PremioloNuestro.com hasta el 26 de enero. La organización anticipó que en las próximas semanas se publicarán nuevos anuncios sobre espectáculos especiales, artistas invitados adicionales y otras novedades relacionadas con la gala.

El medio EFE reportó que Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo en un contexto de creciente visibilidad y reconocimiento global para la música latina, como se evidencia en la extensa y diversa lista de nominados a esta edición. TelevisaUnivision subrayó la expansión del evento y su compromiso de reunir a reconocidos intérpretes y nuevas figuras en una plataforma que busca resaltar la diversidad artística y el alcance internacional del género.

La selección de Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina como presentadoras, según aclaró la cadena, responde a la intención de ofrecer un evento donde confluyen distintas trayectorias y experiencias en la industria musical y del entretenimiento latino. TelevisaUnivision señaló que la presencia de figuras femeninas de distintas nacionalidades refleja la amplitud de talentos y la representación diversa de la música latina actual.

Las presentaciones exclusivas y otros anuncios relacionados con el evento serán comunicados conforme se acerque la fecha de la ceremonia, de acuerdo con la información proporcionada por TelevisaUnivision. El evento promete incluir actuaciones de los principales nominados y otras sorpresas destinadas a destacar el impacto de los artistas latinos en el ámbito internacional y el dinamismo que vive el sector en los últimos años.