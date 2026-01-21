SATSE pide que se abandone el "interés partidista" y reclama al Gobierno y CCAA una financiación finalista en Sanidad

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a Gobierno y comunidades autónomas que abandonen "intereses partidistas" y acuerden la introducción de fondos finalistas para la sanidad pública dentro del nuevo modelo de financiación autonómica que se encuentra aún en fase negociación.

SATSE lleva reclamando desde hace años una financiación específica, que no pueda ser desviada por las comunidades autónomas, para la sanidad pública, y reitera su necesidad una vez que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero haya abierto la puerta a esta posibilidad en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Sindicato subraya que el actual modelo de financiación autonómica "genera perjudiciales desigualdades" en los presupuestos sanitarios de las diferentes comunidades autónomas porque, al producirse "en bloque" el reparto de fondos, cada gobierno autonómico decide el destino final de los recursos económicos que ha recibido del Estado.

Al respecto, la organización sindical recuerda que los presupuestos autonómicos destinados a sanidad varían desde los 1.500 euros hasta más de 2.000 euros por habitante y año, lo que constata que, en función de su lugar de residencia, una persona va a recibir una diferente atención sanitaria.

Asimismo, entiende que la financiación finalista puede ser decisiva para acabar con los "desequilibrios y debilidades" estructurales que sufre nuestro sistema sanitario y, además, posibilitaría "un mayor control y seguimiento" de la ejecución de los fondos aprobados, ya que estarían vinculados a un destino y objetivos claramente definidos.

El Sindicato de Enfermería recalca también que esta financiación finalista debe tener en cuenta las particularidades de cada comunidad autónoma en aspectos muy relevantes, como el número de habitantes o las características de su población (envejecimiento, dispersión geográfica, ect), "para que, verdaderamente, se vayan eliminando las diferencias injustificables en la atención sanitaria".

"La inequidad en el acceso a los servicios sanitarios y sociosanitarios, tanto en calidad como en cantidad, es uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema sanitario que debería subsanar el nuevo modelo de régimen común pendiente de acordarse entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas", concluyen desde SATSE.