Putin se reunirá el jueves con Witkoff para hablar de Ucrania, según el Kremlin

Moscú, 21 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá el jueves con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz de EE.UU. para el arreglo pacífico en Ucrania, según informó el Kremlin.

"Esperamos mañana esos contactos. Figuran en la agenda del presidente", señaló Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS.

El propio Witkoff confirmó en declaraciones a la cadena CNBC su viaje mañana a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Rusia ha solicitado una reunión", comentó Witkoff, quien resaltó que el asunto territorial sigue siendo el mayor escollo en las negociaciones.

Además, coincidió con Kiev a la hora de asegurar que las partes están de acuerdo "en un 90 %", aunque añadió que el fin de semana hubo nuevos avances durante las consultas con una delegación ucraniana en Florida.

Witkoff fue recibido por última vez por Putin el pasado 2 de diciembre, reunión en la que ambas partes no lograron acercar posturas, según admitió el Kremlin.

La delegación estadounidense, que mantendrá hoy consultas con representantes ucranianos en el marco del Foro de Davos, viajará primero a Moscú y después a Omán.

Witkoff se reunió el martes por la tarde en Davos con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, con el que consensuó en noviembre de 2025 el plan de paz estadounidense, modificado después por Kiev y sus aliados europeos.

El emisario estadounidense destacó en declaraciones a Bloomberg TV los "grandes progresos" logrados en las últimas "tres-cuatro semanas".

El presidente de Estados Unidos aseguró recientemente que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, es el principal obstáculo para un arreglo pacífico en Ucrania.

