Netflix seguirá apostando por los juegos en la nube en 2026 y ya ha confirmado un simulador de fútbol FIFA

La estrategia de Netflix para consolidarse en el mercado de los videojuegos incluye la confirmación de un simulador de fútbol FIFA renovado, cuyo desarrollo complementará la expansión de su plataforma de juegos en la nube en 2026. Según detalló Europa Press, la compañía discutió este anuncio en la última llamada a accionistas relacionada con los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, subrayando su interés en fortalecer la oferta interactiva disponible dentro de su modelo de suscripción.

Europa Press consignó que la inclusión de videojuegos se ha transformado en una parte relevante del negocio de Netflix, con énfasis en juegos grupales o ‘party games’ que pueden disfrutarse en televisores y que utilizan el teléfono móvil como control remoto. En noviembre, la empresa presentó una selección de estas propuestas digitales, inspiradas en juegos de mesa clásicos, permitiendo a usuarios compartir experiencias de entretenimiento directamente en la pantalla grande del hogar junto a familiares o amigos. Entre los títulos destacados en esta modalidad figuran Boggle, Pictionary, Lego Party y Tetris. Netflix informó que aproximadamente un tercio de sus miembros cuentan actualmente con acceso a este tipo de juegos, resultados considerados "alentadores" por la compañía y que han motivado la decisión de ampliar el catálogo de juegos en la nube.

Según publicó Europa Press, la intención de ampliar la oferta digital se comunicó tras observar una respuesta positiva al lanzamiento inicial de los juegos convivenciales. La expansión incluirá el debut de nuevos títulos y, como novedad, un simulador de fútbol FIFA en versión renovada, que promete atraer a una base amplia de usuarios interesados en deportes y experiencias multijugador.

La decisión de enfocar los esfuerzos en juegos que puedan cultivarse mejor dentro de su ecosistema digital Provino también de una revisión reciente del catálogo. Durante el verano previo, la plataforma procedió a eliminar más de veinte juegos de su menú móvil, entre los que se encontraban Hades, LEGO Legacy y la saga Monument Valley. Europa Press enfatizó que esta reducción representó casi el 20 por ciento de la biblioteca de títulos, con el objetivo de centrar los recursos en las categorías con mayor atractivo y potencial de éxito entre los suscriptores.

El impulso por incorporar videojuegos como parte integral de la experiencia de Netflix responde al propósito de reforzar su posicionamiento como proveedor de entretenimiento digital global, utilizando diversas plataformas y dispositivos para llegar a diferentes segmentos del público. Tal como detalló Europa Press, el acceso multiplataforma se presenta como uno de los puntos clave, ya que los usuarios pueden optar por disfrutar de las propuestas tanto en sus móviles como en televisores conectados.

Durante la comunicación con los accionistas, que sirvió para exponer los avances tecnológicos y las tendencias de uso observadas en el último trimestre de 2025, los directivos de Netflix explicaron que los resultados iniciales con los juegos grupales influyeron directamente en la decisión de continuar apostando por nuevas propuestas en la nube. También destacaron que el proceso incluye un análisis continuo de las preferencias de los jugadores, eliminando títulos que no demuestran un rendimiento esperado para priorizar aquellos con mayor proyección dentro del entorno de la plataforma.

El medio Europa Press detalló que el plan de ampliar el catálogo en 2026 refuerza la estrategia de Netflix de diversificar los géneros y tipos de experiencias digitales ofrecidas a sus suscriptores, adaptando el contenido disponible en función de la demanda y del desempeño real de cada propuesta. La confirmación del desarrollo de un simulador de fútbol FIFA representa una colaboración con una de las franquicias deportivas más reconocidas y podría marcar un hito en la integración de experiencias deportivas interactivas a gran escala dentro del catálogo de la empresa.

La eliminación reciente de títulos menos populares y el foco en juegos multijugador reflejan la intención de proporcionar propuestas que puedan disfrutarse en grupo y guardar relación directa con la experiencia de entretenimiento familiar y social, lo que, según Europa Press, constituye un área de oportunidad estratégica para la compañía en el contexto actual de consumo digital.