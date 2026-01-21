Agencias

Israel mata a 11 gazatíes, incluidos 3 periodistas, en ataques a lo largo de la Franja

Jerusalén, 21 ene (EFE).- Al menos 11 palestinos, incluidos tres fotoperiodistas, fallecieron este miércoles en disparos y bombardeos del Ejército israelí a mediodía en varias zonas de la Franja de Gaza, informó la agencia palestina de noticias Wafa.

Este mismo medio detalló que siete palestinos murieron en el centro de Gaza, dos en el sur y dos en el norte.

En el ataque en el centro de la Franja, un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza fue bombardeado por drones israelíes mientras circulaba por el corredor de Netzarim (cerca del Hospital Turco).

El vehículo transportaba a fotoperiodistas que trabajaban con el comité y las primeras informaciones indican que estaban grabando con un dron cuando el vehículo fue impactado. EFE

