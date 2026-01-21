Bruselas ve en la IA una "oportunidad" para cerrar la brecha de productividad con otras grandes economías

Las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que aproximadamente un tercio de las ofertas de empleo en la Unión Europea presentan una alta exposición a la inteligencia artificial según las competencias requeridas, una cifra que podría ascender a dos tercios en los próximos años. En este contexto, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, subrayó la importancia de desarrollar políticas que anticipen este cambio y promuevan la formación adecuada, al participar en un panel dedicado a la economía y la inteligencia artificial en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Según informó el medio de comunicación que cubrió el evento, Dombrovskis señaló que la inteligencia artificial representa una oportunidad para que la Unión Europea recupere terreno en productividad ante otras grandes economías y estimule el crecimiento económico regional, siempre que se tomen medidas de adaptación pertinentes que permitan prever el impacto sobre el empleo.

El medio detalló que la Comisión Europea ha reforzado recientemente su apuesta por el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial como motor de competitividad a nivel europeo. Dombrovskis mencionó el Plan de Acción ‘Continente de IA’, cuyo objetivo consiste en impulsar inversiones en infraestructuras estratégicas, como las gigafactorías de inteligencia artificial, y facilitar su adopción tanto en diferentes sectores económicos como en la administración pública. La aplicación de estos planes se integra en una estrategia más amplia para fortalecer la soberanía tecnológica de la región, que en las últimas semanas se tradujo en la movilización de más de 307 millones de euros destinados a fomentar la inteligencia artificial y otras tecnologías consideradas clave, con el propósito de agilizar su incorporación industrial y favorecer la autonomía digital del bloque europeo.

Durante el panel celebrado en Davos, representantes políticos, empresas y sindicatos discutieron sobre el impacto que la inteligencia artificial tiene en la productividad y en el empleo, además de la necesidad de gestionar la transición tecnológica a través de políticas públicas, formación y recualificación. Según publicó el medio mencionado, entre los puntos tratados se destacaron tanto los incrementos de productividad que se atribuyen a estas tecnologías emergentes como las tensiones que generan sobre determinados perfiles laborales, especialmente aquellos con tareas más susceptibles de automatización. Dombrovskis reiteró la importancia de anticipar los cambios a través de la formación para que la transición no cause desequilibrios en el mercado laboral.

El comisario europeo también advirtió que la Unión Europea enfrenta una “gran escasez” de competencias digitales, fenómeno que, a su juicio, se ha intensificado con la expansión de la inteligencia artificial y que genera una brecha entre la demanda y la oferta de talento especializado. “No hay suficientes titulados con las competencias necesarias en IA. Por lo tanto, si queremos que esta transición sea un éxito, también debemos centrarnos mucho en garantizar que las personas que se incorporan al mercado laboral, así como quienes ya forman parte de él, cuenten con las competencias adecuadas”, afirmó Dombrovskis, según consignó la prensa presente en el foro.

De acuerdo con el reporte del medio, el comisario recordó que, a pesar de la solidez actual del mercado laboral europeo y de la creación de empleo por encima de las expectativas tras la recuperación pospandemia, la transformación generada por la inteligencia artificial impactará diferentes sectores y profesiones. Algunas ocupaciones evolucionarán, mientras que otras desaparecerán con el tiempo, lo que requiere adaptabilidad y el desarrollo de nuevas capacidades entre los trabajadores.

El análisis presentado durante el foro recogió que, desde la perspectiva histórica, los cambios en la naturaleza de los empleos han acompañado todas las grandes revoluciones tecnológicas, tal como enfatizó Dombrovskis al afirmar: “Las profesiones cambiarán. No será posible preservar todos los empleos tal y como existen hoy. La naturaleza de los trabajos irá transformándose y, en ese sentido, la clave está en la transición y en la recualificación de las personas. Esto ha ocurrido desde la primera revolución industrial”, recogió el medio en sus reportes.

Como parte de la estrategia europea orientada a maximizar los beneficios de la inteligencia artificial, la Comisión Europea ha priorizado el desarrollo de nuevas competencias mediante iniciativas de formación orientadas tanto a quienes ingresan por primera vez al mercado laboral como a quienes buscan adaptarse a los nuevos requerimientos profesionales. Así lo expuso Dombrovskis, quien insistió en que el éxito de la transición tecnológica depende de que la fuerza laboral europea disponga de los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar los retos y las oportunidades asociados con la inteligencia artificial y la digitalización creciente de la economía.

El medio informó que, de esta manera, las inversiones recientes y los programas diseñados por la Comisión buscan equilibrar el impulso tecnológico con la protección social y la capacitación de los trabajadores. Estos esfuerzos procuran que el desarrollo de inteligencia artificial, además de cerrar la brecha de productividad con otros bloques económicos líderes, se traduzca en una transición laboral gestionada que evite el desplazamiento masivo de puestos de trabajo y priorice la recualificación de los profesionales afectados.