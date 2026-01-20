Víctor Martín (Atlético): “Lo positivo ha sido la reacción del equipo"

Castellón (España), 20 ene (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Víctor Martín, destacó este martes, tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España femenina, que lo positivo fue “la reacción del equipo” porque, pese a recibir tres goles en los primeros veinte minutos, han “estado” en el partido.

“Hemos encajado tres goles muy pronto en oportunidades evitables. Cuando estás en estas rachas que vamos subiéndole el volumen, sobre todo desde el exterior, lo que te tiene que salir cara, te sale cruz. El equipo se ha repuesto de ese inicio, pero no hemos sido capaces de marcar gol en varias oportunidades que hemos tenido”, explicó en rueda de prensa.

Pese a la derrota, Martín aseguró que hubo "cosas positivas en el partido” y que los datos, "así lo dirán”. “Siempre hay cosas a las que agarrarse para seguir confiando y cosas en las que tenemos que trabajar”, agregó.

“La forma de competir al máximo nivel es tener una estabilidad emocional adecuada para afrontar todas las competiciones que tenemos. Estamos en una nueva competición como es la Liga de Campeones que sabíamos que nos iba a cargar de muchos partidos y repercutir en muchas cosas. Tenemos que convivir con ello y creer en lo que estamos haciendo”, explicó.

“Estamos vivas en todas las competiciones, hoy ha sido la primera decepción”, señaló Martín, que, al ser cuestionado sobre si se siente en la 'diana' por los últimos resultados del equipo, que acumula tres partidos sin ganar en Liga F, dijo que “el entrenador siempre es el máximo responsable y tenemos que saber llevar eso”. EFE

