Luis Alfonso de Borbón guarda silencio tras la detención de su cuñado, Francisco D'Agostino

Francisco D'Agostino, empresario venezolano con residencia desde hace tiempo en Palma de Mallorca, figura en el centro de un proceso judicial internacional después de haber sido detenido en Italia conforme a una orden de extradición emitida en 2023. Tal como informó el medio que dio cuenta del suceso, la relación familiar con Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou y considerado heredero legitimista al trono francés, incrementó la atención mediática sobre el caso, mientras D'Agostino enfrenta imputaciones por presuntos delitos de tráfico ilegal de hidrocarburos, fraude y falsificación en Venezuela.

La información detallada por la fuente destaca que D'Agostino, casado con María Victoria Vargas —hermana de Margarita Vargas y, por tanto, cuñada de Luis Alfonso de Borbón—, fue arrestado el pasado 5 de enero en territorio italiano, como resultado de la solicitud de extradición venezolana emitida el año pasado. Según el reporte, después de la detención, las autoridades lo pusieron en libertad, pese a que sigue vigente una orden internacional de captura dictada por Venezuela, que lo acusa de pertenecer a una banda organizada dedicada al tráfico de crudo y a la falsificación de documentos.

El empresario permaneció bajo custodia provisional únicamente durante un breve periodo. Como explicó el medio, la decisión judicial de liberar a D'Agostino se sustentó en la evaluación del riesgo de que, si fuese extraditado a Venezuela, enfrentara condiciones penitenciarias consideradas inhumanas. De esta manera, las autoridades italianas optaron por levantar la medida restrictiva de su libertad, incluso frente a las graves acusaciones que enfrenta en su país de origen.

El seguimiento del caso D'Agostino sumó un nuevo elemento de interés cuando la prensa buscó declaraciones de Luis Alfonso de Borbón acerca de la situación legal de su cuñado. Según consignó el medio, el aristócrata realizó recientemente un desplazamiento internacional con motivo de su agenda institucional. Luis Alfonso viajó a París donde participó en una ceremonia conmemorativa por el aniversario de la ejecución del rey Luis XVI, el 21 de enero de 1793, reafirmando su posición en la escena nobiliaria francesa.

A su regreso a Madrid, Luis Alfonso se encontró con representantes de los medios de comunicación en el aeropuerto Adolfo Suárez. De acuerdo con la información difundida, mostró una actitud reservada, sin responder a los interrogantes planteados por la prensa en torno a la detención de D'Agostino. El comportamiento serio y distante del aristócrata reflejó su incomodidad frente a la situación. De esta forma, según reportó la fuente, evitó tanto pronunciarse sobre las imputaciones como realizar comentarios en defensa de su cuñado, separándose públicamente de las acusaciones relativas al supuesto tráfico de petróleo en Venezuela.

La relación entre D'Agostino y Luis Alfonso de Borbón se remonta a varios años atrás, sosteniendo lazos familiares y personales estrechos. El medio detalló que el propio D'Agostino habría sido el responsable de presentar a Luis Alfonso a su actual esposa, lo cual refuerza el nexo personal más allá del parentesco por afinidad. No obstante, pese al vínculo, Luis Alfonso decidió no intervenir en la controversia, optando por mantener un perfil bajo en medio de la crisis judicial que enfrenta la familia política.

La situación judicial de Francisco D'Agostino continúa bajo procesos legales en territorio italiano, en tanto las autoridades de Venezuela persisten en su solicitud de extradición. Tal como reportó el medio, los cargos atribuidos se vinculan principalmente al comercio ilegal de hidrocarburos, fraude y falsificación, acusaciones por las que la justicia venezolana mantiene activa una orden internacional de busca y captura.

Mientras tanto, la prensa sigue intentando obtener declaraciones tanto de Luis Alfonso como del círculo cercano de la familia Borbón-Vargas. Según la fuente, el caso permanece abierto, sujeto a futuras resoluciones judiciales y a la evolución del procedimiento internacional promovido por Venezuela contra el empresario.