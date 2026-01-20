John Harbaugh confía en que llevara a los Giants de vuelta a un Super Bowl

Redacción Deportes, 20 ene (EFE).- John Harbaugh, nuevo entrenador de los New York Giants, confió en su capacidad para devolver al equipo el carácter ganador y llevarlo a la conquista de su quinto Super Bowl.

"Quería este trabajo. Conozco los desafíos y entiendo la expectativa, sé que la afición anhela un equipo ganador y estoy aquí con una sola misión: convertirnos en eso; ganarnos el derecho para volver a ser campeones mundiales en Nueva York. Eso es lo que planeamos hacer", afirmó Harbaugh en su presentación.

El entrenador de 63 años, quien estuvo por 18 temporadas en los Baltimore Ravens, a los que llevó a ganar el Super Bowl XLVII, intentará que los Giants recuperen su protagonismo en la NFL.

Los neyorquinos no ganan la división Este desde la temporada 2011, misma en que obtuvieron su más reciente campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) y su último trofeo Lombardi, en el Super Bowl XLVI, cuando vencieron 21-17 a los New England Patriots de Bill Belichick y Tom Brady.

"Tenemos la oportunidad de ganar, me gustan estos jugadores, su estilo; son físicos y duros, sin duda que podemos lograrlo. El plan es ganar cada partido, uno a la vez, pero tenemos que ganarnos ese derecho con trabajo y preparación para convertirnos en el tipo de equipo que queremos", señaló el 'coach'.

John Harbaugh, quien fue presentado por el propietario del equipo, Chris Mara, y Joe Schoen, gerente general, se dijo entusiasmado de potenciar el talento de Jaxson Dart, quarterback de 22 años, quien en su primera campaña, pesea a los malos resultados del equipo, sumó 24 anotaciones, 15 por pase y 9 por tierra.

"Todo empieza entorno a él. Me atrae su talento y su carácter, que es lo más importante en este deporte. Vamos a tener muchas conversaciones interesantes. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con él", subrayó.

Según el entrenador, para que las tres campañas de números negativos que arrastran los Giants queden en el olvido debe dar prioridad a una cultura de hermandad en el vestuario.

"Desde ahora somos un grupo que debe jugar de la misma manera, con una hermandad inquebrantable, sin estar dispuestos a rendirse. ¿Cómo se logra esa cultura? Estando juntos cada día, así es como la construimos", concluyó.

El veterano entrenador será uno de los mejor pagados de la NFL con un ingreso aproximado de 20 millones de dólares por campaña. EFE