Audi Revolut presenta su coche para debutar en "el escenario más exigente del mundo del automovilismo"

El banco Revolut, como socio principal de Audi en su entrada a la Fórmula 1, gestionará las operaciones financieras del nuevo equipo y ha incorporado su identidad visual a todo el diseño del monoplaza y la escudería. Audi y Revolut anunciaron también una plataforma de comercio electrónico vinculada a una colección exclusiva desarrollada con Adidas. En ese contexto, el fabricante alemán Audi dio a conocer en Berlín su monoplaza R26, con el que competirá oficialmente en la temporada que inicia en marzo, según detalló el medio que consignó el lanzamiento.

La presentación del vehículo, celebrada en la histórica central eléctrica Kraftwerk de la capital alemana, se caracterizó por una experiencia tecnológica e inmersiva, donde Audi y Revolut fusionaron elementos de ingeniería y tecnología financiera, informó el comunicado oficial citado por el medio. Esta puesta en escena buscó reflejar el carácter innovador que acompaña la incursión de Audi en la máxima categoría del automovilismo, tras la adquisición de la escudería suiza Sauber.

El nuevo monoplaza R26 presenta una decoración basada en el titanio, la fibra de carbono y el rojo lava. Ese esquema ya había sido anticipado en noviembre en un acto previo realizado en Múnich, reportó el medio. El vehículo, que saldrá a pista en el Gran Premio de Australia como parte del arranque del Mundial, será impulsado por la primera unidad desarrollada por Audi específicamente para la Fórmula 1. Tanto Nico Hülkenberg, piloto alemán, como el brasileño Gabriel Bortoleto, estarán al volante en esta nueva etapa, luego de haber compartido equipo la temporada pasada en Kick Sauber, según publicó el medio.

Durante la presentación, Gernot Döllner, director general de Audi, indicó que este lanzamiento representa una declaración pública de una nueva era para la marca. "La Fórmula 1 es el escenario más exigente del mundo del automovilismo, y estamos aquí no solo para competir, sino para definir el futuro de 'Vorsprung durch Technik'", mencionó Döllner en referencia al conocido lema de la compañía, según consignó el medio de comunicación.

En palabras del piloto Hülkenberg, recogidas por el medio, la propuesta de Audi significa para él una oportunidad única, ya que ve la experiencia de sumarse al proyecto desde el principio como algo especialmente relevante. El piloto subrayó que el equipo cuenta con una visión a largo plazo, amplios recursos y un plantel de profesionales con elevada experiencia en el deporte automovilístico.

Jonathan Wheatley, nuevo director del equipo tras una extensa trayectoria en Red Bull, se refirió al debut del monoplaza afirmando que "es la encarnación física de miles de horas de duro trabajo de un grupo de personas con un enorme talento en todas nuestras instalaciones". Añadió su confianza en que la ambición colectiva se materializará progresivamente en los circuitos, conforme avance la temporada, indicó el medio.

El calendario de la Fórmula 1 tiene previsto su inicio el 8 de marzo en Australia, siendo ese evento la primera carrera oficial de la escudería bajo la bandera de Audi. Antes de esa fecha, se organizarán dos sesiones de pruebas de pretemporada en Baréin; la primera entre el 11 y el 13 de febrero, y la segunda del 18 al 20 del mismo mes, describió el medio.

Revolut, además de su papel como sponsor y gestor financiero, destacó que su vínculo con Audi va más allá del patrocinio tradicional. El banco explicó que integra su enfoque ‘fintech’ en las operaciones diarias del equipo, acompañando de cerca todo el proceso de transformación tecnológica y operativa, aspecto resaltado en su propio comunicado, citado por el medio.

La dirección técnica de Mattia Binotto, una de las incorporaciones estratégicas del equipo según el mismo informe, tiene como meta lograr que Audi compita activamente por el título mundial en el año 2030, un objetivo planteado como horizonte de máxima exigencia en el proyecto del fabricante alemán y su socio, reportó el medio.

En el ámbito comercial, la plataforma de e-commerce anunciada por Revolut permitirá el acceso a una colección exclusiva realizada junto con la marca Adidas. El proceso para los aficionados busca ofrecer rapidez y sencillez en la adquisición de merchandising relacionado con la escudería Audi Revolut F1 Team, añadió el comunicado.

Bajo la administración de Audi, la escudería que hasta la última temporada funcionó bajo la denominación Sauber experimenta una completa transformación en su estructura y estilo visual, promovida por la alianza con Revolut, según han detallado ambas entidades en el marco de la presentación en Berlín. Con este lanzamiento, Audi entra en una nueva etapa en la Fórmula 1, apostando por una propuesta que une innovaciones técnicas, respaldo financiero internacional y una estrategia orientada al largo plazo.