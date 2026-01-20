Álvaro Arbeloa: "Ha sido una noche redonda para Vinícius y todo el Bernabéu"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, celebró completar "una noche redonda" para el brasileño Vinícius Júnior y "todo el Santiago Bernabéu", con triunfo por 6-1 sobre el AS Monaco en Champions, una victoria de "los jugadores, su actitud y mentalidad".

"Hemos visto a un 'Vini' que es imparable cuando el Bernabéu está con él, si queremos luchar por todos los títulos le necesitamos. Estoy feliz por él, se lo merece, se merece la ovación. Ese abrazo que me ha dado lo hacía a todo el madridismo. Ha sido una noche redonda para Vinícius Júnior y todo el Bernabéu. Le necesito feliz, concentrado en su juego, que disfrute, sabe que tiene toda mi confianza para mostrar su fútbol y la libertad y casi obligación de sacar toda la magia que tiene", elogió el técnico al brasileño, protagonista en el 6-1 al AS Monaco.

Arbeloa defendió que vio al público madridista "entregado a Vinícius, coreando su nombre", autor de un gol y dos asistencias. "'Vini' necesita sentirse querido por su afición, sentir ese cariño, y no es fácil. El público ha recompensado el esfuerzo y sacrificio de los jugadores", dijo.

"He visto un Bernabéu entregado a sus jugadores, a su esfuerzo. Han hecho un gran partido con balón, pero también de un esfuerzo enorme. Me hace muy feliz que antepongan el equipo a sus intereses personales. Ha sido una gran noche para todos", reiteró el salmantino, que afirmó que necesitan un Bernabéu "de su lado".

Y Arbeloa puso por delante a sus futbolistas en esta victoria. "Es una victoria de los jugadores, de su talento, de las ganas, del esfuerzo, la actitud, la mentalidad. Lo tengo muy claro, hoy el mérito es para todos ellos, para el público. Sin este apoyo y ambiente es imposible jugar así", continuó.

"Me están ayudando, con trabajo, cariño, ganas. Esta actitud y esta mentalidad, la ambición que han puesto hoy es el Real Madrid. Va más allá de conceptos tácticos, va de ambición, de carácter, de esfuerzo, eso es el Real Madrid", expresó.

Por esto, destacó el partido de algunos futbolistas, como Kylian Mbappé, que, junto a Vinícius, hizo "un gran esfuerzo" a nivel defensivo. Aunque dejó claro que no quiere que "persigan a los laterales o mediocentros" a la hora de presionar, para que "estén frescos para marcar las diferencias".

"El primer tiempo ante el Levante fue malo, si hubiese podido cambiar a los once, los hubiera cambiado. Camavinga es un grandísimo futbolista, puede jugar en diferentes posiciones. Nuestra forma de jugar, los laterales suelen ir por dentro, por fuera, que intercambien posición. Con balón está mucho más cómodo que un lateral normal. Además tiene un físico descomunal. Le agradezco que juegue en una posición distinta a la suya", comentó sobre el jugador francés.

Y tras este duelo, Arbeloa ve al Real Madrid "siempre favorito a todo", porque esta es "su competición". "Hay grandes equipos, pero esto es el Real Madrid y siempre va a ser favorito", repitió. "Lo que pasó en aquella época (2016 a 2018, con tres Champions seguidas) fue histórico y excepcional, será difícil repetirlo. Vamos a luchar por todo, por la Liga y la Champions. Queremos el 'top 8' para trabajar, descansar e ir conociéndonos. No creo en las coincidencias, solo en el trabajo y la ilusión", valoró sobre la hazaña de Zinédine Zidane.

Finalmente, Arbeloa celebró el regreso de Brahim Díaz tras la Copa África. "Ha hecho un torneo excepcional, si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto gracias a Brahim. Estoy con ganas de recibirlo, es un chico con muchas capacidades, se puede adaptar a muchos puestos y el jueves estará ya con nosotros", concluyó.