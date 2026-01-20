Al menos 42 muertos, 25 ya identificados, en el accidente de trenes de España

(Actualiza con las nuevas cifras de personas ingresadas y atendidas en total y las últimas actuaciones en ambos trenes siniestrados)

Madrid, 20 ene (EFE).- Las víctimas mortales del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz, Córdoba (centro-sur de España) cuando un tren que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra otro que viajaba desde la capital en dirección a Huelva, son ya 42, de las cuales 25 ya han sido identificadas.

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

- La cifra de fallecidos ha aumentado hasta 42, seis de ellos en el tren Iryo y 36 en el tren Alvia. Del total, 25 han sido ya plenamente identificados, en todos los casos a través de las huellas dactilares.

- Los efectivos de rescate han recuperado sobre las 16:00 horas (15:00 GMT) de este martes tres cadáveres que ya estaban localizados en el tren Alvia siniestrado, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

- Poco después, los servicios de emergencia que actúan en la zona han encontrado otro cadáver en el mismo tren.

- Durante esta tarde, los equipos forenses han realizado las autopsias correspondientes a estos cuatro fallecidos. Desde el domingo y hasta hoy a las ocho de la tarde se han realizado un total de 42 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente.

- Han sido denunciadas 45 desapariciones -dos más-, muchas de las cuales se resolverán previsiblemente a medida que se incremente el número de identificaciones.

- Un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y cuatro niños. Nueve están en la UCI. La cifra de altas ha ascendido a 86 tras registrarse tres nuevas salidas hospitalarias.

- De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 123 personas, 118 adultos y cinco niños.

- La investigación del accidente se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo (en la ruta Málaga-Madrid), al tiempo que se analizarán el tráfico de otros convoyes que pasaron por el mismo punto en los dos días anteriores.

- El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje.

- Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente, por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia (que cubría la ruta Madrid-Huelva) y levantar los coches destrozados.

- Poco después del mediodía, en la primera jornada de luto oficial, los reyes han llegado a la zona del descarrilamiento y han podido conocer de primera mano los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.

- En declaraciones a los periodistas a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha concentrado el grueso de los heridos en el accidente, Felipe VI ha manifestado que han querido visitar a los afectados para "apoyarles y darles cariño" desde "el máximo respeto" y con la "voluntad de transmitirles el cariño de todo el país". EFE