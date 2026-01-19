Steam matiza en qué casos los desarrolladores deben revelar si se ha usado IA en sus videojuegos

Simon Carless, fundador de GameDiscoverCo, comunicó en LinkedIn que Steam ha introducido una actualización en el formulario de transparencia para desarrolladores, aclarando que la declaración sobre el uso de inteligencia artificial se aplica únicamente cuando la IA participa directamente en la creación de contenido de videojuegos, sus materiales promocionales o en la generación de recursos durante la experiencia de juego. Esta precisión surge tras una serie de cambios regulatorios impulsados por Valve, propietaria de la plataforma, que buscan equilibrar la innovación tecnológica con la transparencia hacia los usuarios y el cumplimiento legal de los contenidos generados.

De acuerdo con información publicada por Steam, la directriz especifica que los estudios están obligados a informar solo si la IA ha intervenido en la generación de recursos gráficos, sonoros, escritos u otros elementos, ya sea en el desarrollo inicial, la tienda digital o el marketing asociado al producto. Según la compañía, si un asistente de IA ofreció ideas, asesoró en la escritura de código o recomendó líneas de texto para el equipo, sin que ese contenido se incluyera directamente en el videojuego, la notificación no es necesaria. Sin embargo, cuando algún activo final dentro del título o su promoción procede de la generación mediante IA, el desarrollador tiene la obligación de declararlo en el formulario correspondiente.

Valve inició un proceso de ajuste normativo tras la prohibición, anunciada en junio de 2023, de publicar juegos en Steam que incluyeran contenido generado por inteligencia artificial. Tal como consigna el medio, en enero de 2024 la plataforma modificó este criterio y permitió la inclusión de títulos con este tipo de recursos, siempre que los equipos responsables cumplieran con dos condiciones: detallar en un cuestionario el uso de inteligencia artificial y garantizar la legalidad de esos contenidos. Ahora, Steam avanza un paso más, precisando qué grado de utilización requiere transparencia formal y cuál queda excluido del registro.

El comunicado de Carless subraya que “el aumento de la eficiencia mediante el uso de herramientas basadas en IA no es el objetivo de esta sección”, enfocando la regulación únicamente en aquellos casos donde la IA sustituya procesos creativos tradicionales dentro de las piezas de juego, audio, imagen, texto, materiales de promoción o elementos accesibles desde la página del producto en la tienda de Steam. En el caso de los asistentes de código, como ChatGPT, si su uso se limita a facilitar ideas o “inspirar” a los desarrolladores, no se exige ninguna notificación. El límite reside en la transición de la asistencia conceptual a la creación directa del contenido final incluido en el juego o en su promoción, explicó Simon Carless en su publicación y detalló Steam en sus actualizaciones.

A raíz del auge de herramientas generativas, las tensiones entre los estudios, los jugadores y los creativos han crecido. Sectores de la comunidad gamer y profesionales han expresado críticas hacia la sustitución de trabajo humano por soluciones automatizadas. Según reportó Steam, los reproches se centran en la percepción de una merma en la creatividad tradicional y éticas laborales en las industrias creativas. A pesar de las demandas y la polémica, la presencia de IA en el desarrollo de títulos de PC ha ido en aumento.

Según el análisis divulgado por Totally Human citado por Steam, durante los primeros seis meses de 2025 se contabilizaron 8.000 nuevos juegos en Steam que reconocieron el uso de IA generativa en sus procesos de desarrollo. Esta cifra contrasta con los aproximadamente 1.000 lanzamientos que admitieron esta práctica a lo largo de 2024, lo que ilustra la rápida adopción y expansión de estas tecnologías en la industria, incluso bajo estrictos mecanismos de regulación y transparencia.

La norma vigente, precisada por Valve, distingue entre el empleo de inteligencia artificial como herramienta auxiliar en el flujo de trabajo del desarrollador y el uso de sistemas generativos que entregan productos visuales, auditivos o narrativos presentes en el videojuego disponible para la venta. Cuando una imagen, un personaje, un nivel, una pieza musical o cualquier texto en la descripción del producto fueron producidos por un motor de IA, los formularios de Steam deben reflejarlo, permitiendo al consumidor final informarse adecuadamente.

La actualización en la política también incorpora los elementos promocionales, ampliando la cobertura para que la transparencia no se limite solo al propio videojuego, sino también a la información y recursos ofrecidos al público en la tienda y el marketing relacionado. Según Steam, esta distinción busca ofrecer claridad a los usuarios sin sobrecargar de obligaciones administrativas a los desarrolladores que hacen un uso indirecto, inspiracional o de asesoría de herramientas de inteligencia artificial.

Estas disposiciones se enmarcan en el debate global sobre los límites y las posibilidades de la IA en la producción cultural y de entretenimiento, un tema que Valve y su plataforma han situado en el centro de sus políticas después de la irrupción de la tecnología generativa y la reacción de los distintos actores del sector. Steam enfatiza la necesidad de mantener a los usuarios informados sobre la presencia de IA en los juegos y la procedencia de los contenidos que consumen, ajustándose al cambio en el entorno tecnológico y legal que afecta a la industria internacional del videojuego.