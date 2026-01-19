Querétaro afianza su relación con España con el Camino Iniciático de Santiago y un congreso de vinos

El estado mexicano Querétaro refuerza sus lazos culturales con España a partir del lanzamiento del Camino Iniciático de Santiago y el propósito de celebrar el Congreso Mundial del Vino en 2027 en este territorio.

Así lo confirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en declaraciones a Europa Press antes del inicio de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), donde el estado mexicano aspira a "seguir siendo conocido".

Aprovechando el impulso del turismo religioso, Querétaro ha presentado el Camino Iniciático de Santiago, una ruta que consta de 127 kilómetros que atraviesa cuatro municipios de la Sierra Gorda queretana, una iniciativa que "sin lugar a dudas va a dar un 'boom' para la zona serrana", afirmó Kuri.

En paralelo, la celebración del Congreso Mundial del Vino en 2027 es una candidatura por la que este estado estuvo "muy pujante". "Creo que es algo que podemos sacar increíble de España", aseguró la secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega.

Durante el 2026, Querétaro apostará por la profesionalización alrededor de las buenas prácticas del sector. Este estado mexicano representa la segunda región vitivinícola más importante del país con una extensión de poco más de 500 hectáreas sembradas.

Es también en este estado donde la empresa española Freixenet consigue vender más de 60.000 cajas anuales, con un volumen "enorme" frente al resto de empresas del sector, que representan más de 30 proyectos pequeños.

UN 15% MÁS DE TURISMO ESPAÑOL

Querétaro espera aumentar en un 15% el número de llegadas de turistas españolas en 2026, hasta los 45.000 pasajeros, gracias a la conexión directa de Iberojet entre Madrid y esta región, que en la actualidad cuenta con una ocupación superior al 70%.

Con la celebración del Mundial, "la idea es que a partir de mayo haya el doble de vuelos, hasta dos en la semana", y alcanzar su expectativa de turistas a través de diferentes acciones de promoción con agentes y turoperadores.