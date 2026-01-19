La RFEA apuesta por una planificación responsable y sostenible

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) celebró este fin de semana, en Pozuelo de Alarcón, una reunión de su Comité Ejecutivo y de la Junta de Gobierno, un encuentro en el que se analizó la situación global de la Federación y se adoptaron decisiones estratégicas en los ámbitos económico, deportivo y de gobernanza, con una orientación clara hacia una planificación responsable y sostenible del atletismo español.

Durante la sesión, presidida por Raúl Chapado, se realizó un análisis detallado del contexto actual y de los principales retos a corto y medio plazo, en un momento de "consolidación" tras un ciclo "especialmente exigente" marcado por "la organización de grandes eventos internacionales y por el crecimiento estructural de la actividad federativa".

En el ámbito económico, la Junta de Gobierno abordó el seguimiento del presupuesto correspondiente a 2025, que se sitúa en torno a los 21,5 millones de euros, con un resultado negativo previsto de 200.000 euros. Este escenario responde fundamentalmente al impacto organizativo y logístico de competiciones internacionales, la bajada de las subvenciones públicas destinadas al Alto Rendimiento y al contexto inflacionario, factores que han sido compensados parcialmente por el incremento de la actividad federativa y la captación de nuevos recursos propios, principalmente a través patrocinio.

Asimismo, se aprobó el proyecto de presupuesto para 2026, diseñado bajo criterios de prudencia y sostenibilidad, con unos ingresos previstos de 18,4 millones de euros y un resultado estimado positivo de 200.000 euros, reafirmando el compromiso de la RFEA con una gestión económica responsable y equilibrada.

En materia deportiva, el Consejo Directivo avanzó en la planificación del calendario de competiciones, aprobando la designación de sedes para diversos Campeonatos de España de 2026 y 2027, reforzando la estabilidad organizativa y la colaboración con territorios y federaciones autonómicas.

Entre los acuerdos adoptados destaca también la aprobación de las marcas de referencia para el establecimiento de nuevos Récords de España en pruebas recientemente incorporadas al programa oficial internacional, así como la ratificación de los récords nacionales propuestos por el Grupo de Trabajo correspondiente.

De cara al futuro, la Comisión Delegada dio luz verde a la modificación del Calendario Oficial de la RFEA 2026 y al proyecto de calendario para la temporada 2027, que serán publicados próximamente, permitiendo a atletas, clubes y organizadores una planificación anticipada y eficaz.

La reunión incluyó también decisiones relevantes en el ámbito de la gobernanza y la identidad institucional, como la aprobación del rediseño del logotipo oficial de la RFEA, que será presentado a la Asamblea General, y la concesión del Premio 'Marina Hoernecke' 2025, en reconocimiento a la trayectoria y contribución al atletismo máster.

En el plano normativo, se aprobó la nueva Normativa Reguladora del Comité Nacional de Jueces, reforzando el marco de funcionamiento de uno de los pilares fundamentales del atletismo español.

Por último, el Consejo Directivo acordó la no participación del equipo español en el Campeonato del Mundo de 50 km marcha, previsto en Nueva Delhi, tras el aplazamiento de la competición. La decisión se adoptó atendiendo a criterios de planificación deportiva, preparación de los atletas y eficiencia en la gestión de recursos, priorizando siempre el interés deportivo y el bienestar de los equipos nacionales.

Con estos acuerdos, la RFEA refuerza su compromiso con una gestión moderna, transparente y orientada al largo plazo, consolidando una estructura federativa capaz de seguir impulsando el crecimiento del atletismo español en todas sus dimensiones: deportiva, organizativa e institucional.