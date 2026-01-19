Agencias

La primera ministra de Japón confirma que disolverá el viernes el Parlamento para convocar elecciones anticipadas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha confirmado este lunes que tiene previsto disolver este viernes el Parlamento para convocar elecciones anticipadas en un intento por reforzar su mandato y aumentar los apoyos con los que cuenta en la Dieta japonesa.

El anuncio llega varios días después de que el Partido Liberal Democrático (PLD) confirmara los planes de la mandataria, que ha explicado que la Cámara será disuelta el día 23, fecha en la que se reanuda la sesión parlamentaria, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo.

Takaichi se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno japonés y la quinta primera ministra japonesa en cinco años. Desde su llegada al cargo, se ha topado con serias dificultades para sacar adelante los presupuestos.

La política ultraconservadora fue nombrada primera ministra en octubre y su gabinete goza de una alta popularidad en las encuestas a pesar de los escasos apoyos a su partido, que ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente durante décadas, aunque con frecuentes cambios de líder.

El adelanto electoral busca consolidar el poder de la coalición, teniendo en cuenta que el PLD y sus aliados cuentan ahora con una mayoría mínima en la Cámara Baja, sostenida por el apoyo de tres legisladores independientes, mientras que siguen en minoría en la Cámara Alta. Sobre la mesa ya hay varias fechas para la celebración de los comicios, que a todas luces podrían tener lugar el día 8 ó 15 de febrero.

Además, Takaichi buscará rentabilizar su popularidad --que ronda el 70%-- para contar con un respaldo reforzado tras la caída de su partido en las elecciones que lideró el ex primer ministro Shigeru Ishiba.

