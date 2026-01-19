El BOE publica el luto oficial de tres días, desde esta medianoche hasta el próximo jueves

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el Real Decreto por el que se declara luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz (Córdoba) de tres días, desde esta medianoche hasta las cero horas del viernes.

En concreto, tal y como había adelantado desde Adamuz el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se declara luto oficial desde las 00.00 horas del día 20, hasta las 24 horas del día 22 de enero de 2026, según el Real Decreto 37/2026 publicado en el BOE extraordinario y que ha consultado Europa Press.

Durante estos tres días de luto oficial tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad se ha decretado que la Bandera Nacional ondee a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada, en señal de duelo por las al menos 39 víctimas mortales.

El luto oficial se lleva a cabo, a propuesta del presidente del Gobierno, como testimonio del dolor por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz, donde este lunes el propio Pedro Sánchez ha destacado que el Estado ha actuado "unido" y "con lealtad".

Además, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que van a "dar con la verdad" sobre las causas del accidente y ha advertido a los ciudadanos ante los "bulos" que se pueden extender después de la tragedia, por lo que les ha pedido que se informen por medios contrastados y por canales oficiales.