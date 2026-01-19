El actor mexicano Alfonso Herrera protagoniza la adaptación de ‘La casa de los espíritus’

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- La serie ‘La casa de los espíritus’, adaptación de la obra de la escritora chilena Isabel Allende, se presentará en la 76ª edición de la Berlinale como parte de la programación de su sección ‘Special Series’ y contará con la actuación protagonista del actor mexicano Alfonso Herrera.

La producción de Prime Video está compuesta por ocho episodios en los que Herrera interpretará a Esteban Trueba, el patriarca autoritario de la familia, considerado además uno de los personajes masculinos más complejos y emblemáticos de la literatura latinoamericana.

El intérprete, de 42 años, ha trabajado con leyendas del cine mexicano como Luis Estrada y ahora compone el elenco de esta serie desarrollada por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood que destaca por la producción ejecutiva de la actriz Eva Longoria.

“Este proyecto nace del respeto por la memoria, el diálogo y la posibilidad de encontrarnos desde lo que somos hoy, sin perder lo que fuimos”, comentó en un comunicado Herrera sobre este proyecto que trae a la vida la novela homónima de Allende, la escritora latinoamericana más leída del mundo hispanohablante.

En ese sentido, enfatizó también que esta historia “es un reflejo de nosotros, es un reflejo de Latinoamérica”.

“Llevar a la pantalla una historia como ‘La casa de los espíritus’ que aunque ambientada en Chile resuena desde el Río Bravo hasta la Patagonia, ha sido un privilegio para mí”, subrayó.

La serie es una apuesta más por rodar narrativas de impacto cultural regional, aunque también resalta por su reparto internacional que incluye a la actriz española Nicole Wallace, quien encarna a Clara del Valle en su juventud, mientras que la argentina Dolores Fonzi interpreta la etapa madura del personaje.

En el elenco también destaca la participación de los españoles Maribel Verdú y Eduard Fernández, así como de la mexicana Fernanda Castillo y la chilena Antonia Zegers.

‘La casa de los espíritus’ es una saga familiar publicada en 1982 que recorre varias décadas de la historia de Chile a través de tres generaciones de mujeres de la familia Trueba, entrelazando drama político, memoria histórica y realismo mágico.

Esta serie compartirá sección en la Berlinale, que tendrá lugar en Berlín del 12 al 22 de febrero, con otros títulos procedentes de diferentes países, como la española ‘Ravalear’ y el western ‘The Weight’, protagonizadas por Ethan Hawke y Russell Crowe. EFE