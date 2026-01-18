Teresa Baca nos habla de cómo lleva su segundo embarazo

Teresa Baca sorprendía a todos sus seguidores hace tan solo unas semanas anunciando que está esperando su segundo hijo junto a su marido, Álvaro Torres Calderón. "2026 viene con el mejor regalo y bendiciones para nuestra familia. No puedo estar más feliz y agradecida a la vida", escribía en redes sociales junto a una imagen.

Días más tarde, la periodista desvelaba en exclusiva a la revista ¡HOLA! que está esperando un niño y que está "súper feliz" con la noticia: "Me encuentro fenomenal, con una sonrisa de oreja a oreja", desvelaba a la revista.

Ahora, Teresa ha hablado en exclusiva con Europa Press y ha explicado que dará la bienvenida a su segundo hijo "en primavera" y que el bebé "está sano, que es lo importante, y yo sin parar de trabajar, que es lo que me da también importante y lo que me da energía".

Además, bromeaba con que el padre "si intenta con las niñas que sean futbolistas... también intentará" con el niño porque "en casa somos muy futboleros y seguro que jugará bastante al fútbol".

La comunicadora contrajo matrimonio en el 2023 con una ceremonia civil y tan solo un año después celebraba la llegada de su primera hija, que lleva su mismo nombre. Ahora, la familia espera con ilusión el nacimiento de su segundo hijo para seguir sumando momentos juntos.