Suben a 7 los muertos y 25 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en sur de España

Madrid, 18 ene (EFE).- Al menos siete personas han muerto, unas 25 se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de Málaga (sur) e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

De estos siete fallecidos, tres viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua, mientras que por ahora se desconoce en que convoy viajaban los últimos dos muertos confirmados. EFE

