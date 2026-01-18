Agencias

Nadia Halamandari demuestra la buena relación con la familia de su difunto marido en el responso por Irene de Grecia

Guardar

Demostrando la buena relación que sigue teniendo con la familia de su difunto esposo, Nadia Halamandari no dudó en asistir este sábado 17 de enero al responso por la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid.

Lo hizo acompañada de su hijo Nicolás y en un discreto segundo plano para no acaparar el foco mediático en un día tan complicado para toda la Familia Real.

Viuda de Fernando Gómez-Acebo, no es la primera vez que Nadia asiste a actos de la Familia Real. La última vez fue en el Mercadillo Nuevo Futuro de Madrid donde tanto ella como el pequeño Nicolás derrocharon complicidad con Simoneta Gómez-Acebo.

Un gesto que refleja la buena relación que mantiene con la familia de su difunto marido y el apoyo que les ha mostrado siempre que han pasado por un delicado momento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Polonia no descarta acciones de Trump en Groenlandia: "Cualquier escenario es posible"

El jefe de gobierno polaco advirtió sobre el riesgo de una conmoción global si Washington avanza sobre el territorio ártico bajo la administración de Trump, alertando que la seguridad internacional y las alianzas occidentales se verían gravemente afectadas según sus palabras

Polonia no descarta acciones de

Birmania niega ante la CIJ las acusaciones de genocidio contra la minoría rohingya

El gobierno birmano defendió su postura ante la Corte Internacional de Justicia, insistiendo en la falta de pruebas sólidas por parte de Gambia y cuestionando la imparcialidad del proceso, al rechazar toda responsabilidad en los hechos denunciados

Birmania niega ante la CIJ

Investigan a un conductor por circular sin haber obtenido nunca el carné y denunciar su supuesta pérdida

Investigan a un conductor por

El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio de Venezuela

Infobae

WhatsApp permitirá añadir una segunda foto de portada a los perfiles personales

Usuarios podrán incorporar una nueva fotografía para distinguir su cuenta en la aplicación, una característica que hasta ahora solo disfrutaban empresas y que busca sumar opciones frente a plataformas como Facebook, X y LinkedIn según WABetaInfo

WhatsApp permitirá añadir una segunda