Nadia Halamandari demuestra la buena relación con la familia de su difunto marido en el responso por Irene de Grecia

Demostrando la buena relación que sigue teniendo con la familia de su difunto esposo, Nadia Halamandari no dudó en asistir este sábado 17 de enero al responso por la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid.

Lo hizo acompañada de su hijo Nicolás y en un discreto segundo plano para no acaparar el foco mediático en un día tan complicado para toda la Familia Real.

Viuda de Fernando Gómez-Acebo, no es la primera vez que Nadia asiste a actos de la Familia Real. La última vez fue en el Mercadillo Nuevo Futuro de Madrid donde tanto ella como el pequeño Nicolás derrocharon complicidad con Simoneta Gómez-Acebo.

Un gesto que refleja la buena relación que mantiene con la familia de su difunto marido y el apoyo que les ha mostrado siempre que han pasado por un delicado momento.