Meliá celebrará su 70 aniversario con 28 aperturas en 2026 y una inversión de 575 millones en dos años

La expansión internacional de Melia Hotels International para el año 2026 incluye la apertura de al menos 28 hoteles, respaldada por una inversión conjunta con socios superiores a 575 millones de euros, destinada tanto a reposicionar activos como a reforzar su catálogo en casi 50 establecimientos durante el periodo 2025-2026. El aniversario número 70 de la empresa representa no solo la conmemoración de su fundación en 1956, sino también la consolidación de una transformación dirigida al sector de lujo y estilo de vida, todo ello con un enfoque que prioriza la rentabilidad y la presencia en los principales destinos turísticos del mundo, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Según detalló el medio Europa Press, la estrategia de crecimiento de Melia Hotels International para 2026 se apoya en el lanzamiento de 28 alojamientos y un marcado enfoque cualitativo, dirigido al segmento vacacional y urbano de alta gama en destinos clave. Tras haber firmado 51 establecimientos nuevos (9.189 habitaciones) y abierto más de 2.800 habitaciones solo en 2025, la compañía prevé consolidar su presencia en zonas como el Caribe, la cuenca mediterránea, Oriente Medio y Asia-Pacífico. España continúa como uno de los mercados prioritarios, con 10 nuevas aperturas distribuidas entre Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Sumado a esto, Melia apuesta por enclaves premium fuera de Europa, como Bariloche (Argentina), Seychelles y Maldivas, fortaleciendo así su posicionamiento global en lujo.

Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de la cadena, señaló a Europa Press que el comportamiento en las Islas Canarias destaca por el incremento de tarifas en el segmento vacacional, facilitado por el reposicionamiento hotelero y la eficacia del canal directo de ventas. Dentro de la península, la actividad del sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) mantiene una base sólida, junto a resultados robustos en destinos de esquí. En áreas urbanas, los números de reservas se acercan a un crecimiento de un solo dígito, con Sevilla y Valencia como puntos fuertes. El compromiso de Melia con el turismo español se refleja en la apuesta por renovar destinos emblemáticos como Magaluf o Torremolinos, junto a la ampliación de su cartera en enclaves tradicionales de lujo: la suma de tres hoteles en Marbella, uno más en Ibiza y tres en Mallorca subraya este enfoque. El criterio que orienta esta expansión apunta a duplicar el crecimiento del gasto por turista respecto al incremento de visitantes.

El desarrollo internacional de la empresa, según recogió Europa Press, tampoco se detiene. El Caribe y Asia-Pacífico muestran aumentos en reservas de doble dígito, con especial impacto en Indonesia y Vietnam. El segmento MICE se consolida como uno de los de mayor crecimiento previsto para el 2026, alcanzando un volumen de reservas por encima del 10% respecto al año anterior, sintetizando el impulso de los mercados británico y estadounidense en este ámbito.

Europa Press reportó que el 63% del portafolio actual de Melia y el 79% de los hoteles en proceso de apertura pertenecen a marcas de lujo, reflejando una orientación estratégica que busca mayor rentabilidad y resistencia frente a ciclos económicos. Escarrer recalcó que, pese a pronósticos de desaceleración, la compañía interpreta el próximo periodo como “normalización” tras los crecimientos excepcionales experimentados entre 2022 y 2024. El turismo mantiene un desarrollo que sobrepasa el ritmo del PIB en varios casos, situando a la industria en una posición sólida. España, en opinión del directivo, conserva margen para mejorar tarifas, vinculado siempre a un salto cualitativo de la oferta y a la comparación con destinos competitivos en Italia, Grecia y el sur de Francia, donde los precios pueden llegar a duplicar o triplicar los valores españoles.

Las alianzas estratégicas juegan un papel determinante en la hoja de ruta presentada. Según informó Europa Press, las ‘joint ventures’ de Melia se duplicaron en dos años, pasando de seis en 2023 a trece en 2025, con un impacto en unos 40 hoteles y 14.000 habitaciones. Estas asociaciones significan una vía para maximizar la rentabilidad y diversificar la presencia global de la cadena hotelera. Entre las colaboraciones más importantes figura la marca ZEL, creada junto a Rafael Nadal a finales de 2023, que avanzará su implantación en 2026 con nuevas aperturas en Madrid (Gran Vía), Fuerteventura, Cozumel y Creta, con la proyección de alcanzar el objetivo de 20 hoteles abiertos o en desarrollo. Escarrer destacó, citado por Europa Press, el nivel de satisfacción con los progresos de esta marca.

Por otra parte, el acuerdo alcanzado con Lionel Messi implica la integración de seis hoteles bajo su propiedad (en Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra) dentro de la gestión de Melia a través de The Melia Collection. Según detalló Europa Press, esta alianza permite a los establecimientos beneficiarse de la red internacional de distribución de Melia y abre la vía a un crecimiento significativo en los próximos años.

El reto vinculado al talento y al absentismo laboral en el sector turístico español recibió especial atención por parte de Escarrer, quien, según publica Europa Press, alertó acerca de la evolución negativa de las tasas de absentismo laboral, que escalaron del 3% registrado en 2019 hasta un promedio del 8% en 2025, alcanzando puntas del 20% en comunidades autónomas como Canarias. Esta situación repercute en la competitividad y en la eficiencia operativa de los equipos, y Escarrer instó al Gobierno y a los empresarios a abordar de manera conjunta este fenómeno. Como parte de la respuesta empresarial, Melia potenció los programas de formación, destacando la Escuela Gabriel Escarrer Juliá en República Dominicana, que persigue captar y desarrollar talento para que se consolide dentro de la organización. El objetivo, según explicó Escarrer a Europa Press, pasa por posicionar a Melia como referente global en el sector turístico desde la perspectiva del empleo, creando un entorno donde los profesionales puedan identificarse con los valores corporativos y desarrollarse profesionalmente.

El ámbito financiero se caracteriza por la aplicación de una política rigurosa en la gestión de la deuda. De acuerdo con Europa Press, la compañía cerró los dos últimos ejercicios con una ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda inferior a 2,5 veces, lo que garantiza equilibrio en sus balances y proporciona margen para rotaciones, ventas o adquisiciones puntuales sin alterar esa estructura financiera. El avance hacia un modelo de gestión ligero en activos (‘asset-light’), que reduce el consumo de liquidez y limita las necesidades de inversión a futuro, representa una transformación irreversible según palabras del propio Escarrer recogidas por Europa Press.

La inversión en innovación y fidelización también forma parte del plan estratégico de Melia. Tal como publicó Europa Press, la empresa destinó 19 millones de euros al fortalecimiento de su programa de fidelidad, lo que, junto a la apertura de nuevos hoteles y el reciente reposicionamiento de activos, consolida la capacidad de Melia para adaptarse a las dinámicas del mercado internacional y fortalecer su red de clientes recurrentes.

Al celebrar su 70 aniversario en 2026, la compañía enfoca sus acciones para afianzar tanto la rentabilidad como la sostenibilidad de su legado, con la aspiración de mantener los principios fundacionales en el largo plazo. Europa Press subrayó que la visión de la empresa concilia el crecimiento cuantitativo con el impulso cualitativo, siempre orientado a maximizar los ingresos a través de la diversificación geográfica y el refuerzo de los canales de venta directos, consolidando a Melia Hotels International como uno de los actores principales en el sector vacacional y urbano de lujo a nivel internacional.