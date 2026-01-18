Los países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"

El respaldo a la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia se consolida en medio de tensiones diplomáticas luego de que ocho gobiernos europeos expresaran su rechazo a las presiones de la administración estadounidense. Según consignó el medio de comunicación, los ejecutivos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto, señalando que las recientes actividades militares en la isla no constituyen amenaza para ninguna nación y se enmarcan en la cooperación dentro de la OTAN. El motivo central de la declaración pública responde al ultimátum dictado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con nuevos aranceles a estos países si mantienen su despliegue militar en el territorio ártico.

De acuerdo con la información publicada, los gobiernos firmantes argumentaron que la presencia militar en Groenlandia se realiza con el objetivo de respaldar a Dinamarca y refuerza la seguridad en el Ártico, un interés compartido en el espacio transatlántico. Destacaron que las maniobras coordinadas bajo el título "Resistencia Ártica" cuentan con el aval danés y aseguran que esta colaboración responde a las necesidades de defensa de la región. “No supone una amenaza para nadie”, afirmaron los ocho gobiernos en su declaración, según lo informó el medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó el pasado sábado su intención de aplicar aranceles adicionales a las importaciones originadas en estos ocho países. La medida estipula un incremento del 10% a partir del 1 de febrero y un aumento hasta el 25% desde el 1 de junio. Este régimen arancelario se mantendría hasta que Estados Unidos consiguiera el control de Groenlandia mediante una “adquisición”, acuerdo que Washington plantea como una posibilidad, según detalla la cobertura del medio.

Los países firmantes expresaron en el comunicado su “plena solidaridad” con el Reino de Dinamarca y la población de Groenlandia. Además, recordaron la apertura de un proceso de diálogo iniciado la semana anterior, basado en los principios de soberanía nacional e integridad territorial, principios a los que afirman permanecer “firmemente” adheridos. El texto conjunto subraya la importancia de mantener la cohesión frente a medidas que —según los gobiernos europeos— ponen en riesgo las relaciones transatlánticas. “Defendemos nuestra soberanía. Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta”, indica el comunicado, conforme publicó el medio.

El gobierno danés definió como “chantaje” la medida anunciada por la Casa Blanca. La primera ministra, Mette Frederiksen, manifestó su descontento frente a la amenaza de Washington, asegurando en declaraciones a la agencia Ritzau: “No somos los que estamos buscando conflicto. A Europa no le pueden hacer chantaje.” Frederiksen también agradeció el apoyo recibido desde otros países y calificó la situación como un asunto que ha rebasado las fronteras danesas.

El medio informó que el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, David van Weel, calificó la postura de Trump de “incomprensible” y “inapropiada” durante una entrevista televisiva. Van Weel subrayó que el “chantaje” no constituye la vía para interactuar entre aliados y tildó de “ridículo” el plan estadounidense respecto a Groenlandia. El ministro confirmó que Países Bajos mantendrá los dos militares destinados a misiones preparatorias en la isla y planea aumentar el contingente una vez que inicien las maniobras de la OTAN. Además, aludió a la próxima reunión del Foro de Davos en Suiza, indicando que la eliminación de la propuesta estadounidense será la prioridad durante el encuentro.

La controversia gira en torno a las intenciones estadounidenses de incrementar su influencia sobre Groenlandia, isla sobre la cual Washington ha manifestado interés estratégico y que, según el reporte, estaría relacionada con su aspiración de anexión. Las acciones coordinadas por los gobiernos europeos y el respaldo a la integridad territorial danesa buscan responder a la aplicación de medidas económicas restrictivas por parte de Estados Unidos, sin modificar sus políticas de cooperación militar y defensa en el Ártico.

El comunicado de los ocho gobiernos enfatiza la necesidad de unidad y coordinación para contrarrestar el impacto de los aranceles amenazados, mientras reiteran su defensa de la soberanía danesa y el compromiso con la seguridad de la región ártica. Según reiteró el medio, las autoridades europeas consideran que los aranceles propuestos por la administración estadounidense podrían desencadenar una escalada en las tensiones transatlánticas y afectar los intereses de todos los actores involucrados.