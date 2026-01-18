Los ocho países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"

El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, David van Weel, calificó de "chantaje" la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles adicionales a varias naciones europeas por su implicación militar en Groenlandia. La declaración del canciller neerlandés, recogida en una entrevista televisiva, expresó además que la decisión resultaba incomprensible y que el gobierno de Países Bajos no contempla retirar a su personal militar de Groenlandia, mientras planea enviar incluso más efectivos en el marco de las maniobras previstas por la OTAN. Con ello, la crisis comercial y diplomática surgida este fin de semana avanza mientras los países implicados mantienen su posición a favor de la soberanía de Dinamarca sobre el territorio y su participación en las operaciones conjuntas en el Ártico.

De acuerdo con un comunicado conjunto publicado este domingo por Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, los gobiernos sancionados por la administración Trump reafirmaron que su presencia militar en Groenlandia no constituye una amenaza para terceros estados. Según informó el comunicado citado por diversos medios, los ocho países detallaron que su única intención al operar en la zona es respaldar la defensa y la soberanía de Dinamarca, inscribiendo sus actividades en el marco de los intereses transatlánticos comunes y la seguridad en el Ártico, que consideran una prioridad tanto para Europa como para la Alianza Atlántica.

Tal como detalló el comunicado, las maniobras coordinadas bajo el nombre "Resistencia Ártica", desarrolladas por Dinamarca y en colaboración con aliados de la OTAN en Groenlandia, buscan responder a las necesidades defensivas regionales e incrementar la interoperabilidad militar en el extremo norte. Los firmantes reiteraron que estas maniobras, en las que participan fuerzas europeas y estadounidenses, no representan una amenaza para ningún otro país y que se guían por principios de cooperación y seguridad colectiva.

El medio también recogió la reacción de los gobiernos europeos frente a las sanciones comerciales anunciadas por Trump, consistentes en aranceles adicionales del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% desde el 1 de junio, que se mantendrían hasta lograr el control estadounidense sobre Groenlandia, en lo que el presidente estadounidense definió como un proceso de "adquisición". El mandatario ya había manifestado, en repetidas ocasiones, su interés en adquirir la isla, que tiene estatus autónomo dentro del Reino de Dinamarca, y ahora utiliza medidas comerciales como represalia ante la resistencia europea.

Siguiendo los contenidos publicados por los medios internacionales, los ocho gobiernos europeos manifestaron su "plena solidaridad" tanto con Dinamarca como con la población de Groenlandia, y recordaron que el proceso de diálogo que se inició la semana anterior permanece abierto con base en los principios de soberanía e integridad territorial, a los cuales dijeron adherirse de manera firme. Subrayaron que los aranceles estadounidenses perjudican las relaciones transatlánticas y advierten sobre el riesgo de que la crisis desemboque en una escalada con consecuencias negativas para la cooperación europea-estadounidense. "Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía", concluyó el mensaje de los países europeos emitido conjuntamente.

En sus declaraciones a la televisión neerlandesa, David van Weel recalcó que a pesar del endurecimiento de la postura estadounidense, Países Bajos no se plantea ninguna retirada y continuará incrementando su presencia militar en Groenlandia cuando comiencen formalmente las maniobras junto a la OTAN. Además, mencionó la inminente reunión del Foro de Davos en Suiza como una oportunidad para abordar este roce diplomático e insistió en que una de las principales prioridades para su delegación será eliminar la propuesta de anexión de Groenlandia de la agenda de discusiones. Van Weel expresó: "Este chantaje no es la forma de trabajar con tus aliados", y describió el plan estadounidense sobre Groenlandia como un "plan ridículo" que requiere ser descartado.

El medio consignó que la presencia militar en Groenlandia, territorio de gran relevancia geoestratégica y recursos naturales, ha aumentado con la preocupación de los estados europeos y la Alianza Atlántica por la seguridad en el Ártico, donde la competencia internacional por el control de rutas marítimas y zonas de explotación de recursos se ha intensificado en los últimos años. La operación "Resistencia Ártica" responde tanto a estos intereses de defensa como a la necesidad de mostrar cohesión aliada frente a presiones externas, en este caso las medidas impuestas por Washington.

Según el texto oficial difundido este domingo y citado por los medios, los ocho gobiernos expresaron inquietud por la "espiral peligrosa" que los aranceles podrían generar en el marco de las relaciones entre Europa y Estados Unidos, al introducir elementos coactivos que tensan el equilibrio en la cooperación multilateral y pueden dificultar futuras negociaciones en otras áreas estratégicas. El comunicado reiteró la apuesta de los países involucrados por mantener la coordinación ante futuras acciones y defender la autonomía de sus decisiones en materia de seguridad, mientras prosigue el despliegue de efectivos en Groenlandia bajo el auspicio de la OTAN.

En cuanto a la dimensión política del conflicto, los gobiernos firmantes remarcaron el carácter pacífico y legal de su compromiso con la defensa de Dinamarca y la cooperación regional, contrastando esa postura con la iniciativa unilateral de Washington y subrayando que una solución duradera pasa por el respeto a los marcos jurídicos internacionales y la integridad territorial de los estados. Según informaron las fuentes diplomáticas aludidas por la prensa europea, la ofensiva arancelaria no ha cambiado la decisión de sostener el diálogo y evitar ceder ante presiones que atenten contra los derechos soberanos de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia.

Por último, los medios registraron el apoyo explícito de los países afectados a la permanencia de Groenlandia dentro del Reino de Dinamarca, reafirmando tanto su interés estratégico en el Ártico como la legitimidad de su presencia militar a través de ejercicios conjuntos y de coordinación con la OTAN, en un contexto de tensiones crecientes con Estados Unidos y la proximidad de foros internacionales donde el asunto volverá a colocarse entre las prioridades diplomáticas.