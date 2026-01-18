El secretario del Tesoro de EEUU cree que Europa acabará cediendo ante Trump sobre Groenlandia

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, se ha declarado convencido de que Europa acabará reconociendo que la anexión de Groenlandia que reclama el presidente Donald Trump es la mejor decisión posible dado que "los europeos proyectan debilidad" y necesitan de las garantías de seguridad que ofrece su país.

"Paz a través de la fuerza", ha declarado Bessent a la cadena NBC. "Incorporemos (Groenlandia) a Estados Unidos y no habrá conflicto porque Estados Unidos, en este momento, es el país más fuerte del mundo. Los europeos proyectan debilidad. Estados Unidos proyecta fuerza", ha indicado.

Bessent se ha declarado convencido así de que los líderes europeos "acabarán pasando por el aro" tras comprender que "necesitan del paraguas de seguridad" que proporciona su país. "Creo que acabarán entendiendo que Groenlandia, bajo el control de Estados Unidos, es el mejor resultado posible", ha dicho.

El secretario del Tesoro ha insistido en que el territorio es "esencial" para Estados Unidos y para su nuevo sistema de defensa, la Cúpula Dorada. "El presidente Trump está estudiando la posible batalla en el Ártico que podría ocurrir el año que viene. América tiene que controlar la situación", ha explicado.

Al mismo tiempo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha recomendado a Europa que se abstenga de tomar represalias después de que el Partido Popular Europeo propusiera suspender el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas que puso fin al último conflicto arancelario.

"Nosotros hemos moderado nuestros aranceles mientras que seguimos esperando a que hagan lo mismo", ha declarado en comentarios recogidos por Fox News. "Si yo fuera ellos dejaría aparcado este tema, pero si quieren convertir está cuestión en un problema comercial, allá ellos", ha indicado.