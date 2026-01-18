Agencias

Costa convocará países de la UE la próxima semana para coordinar respuesta a Trump

Bruselas, 18 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo este domingo que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria "en los próximos días" para "seguir coordinando" la respuesta a los aranceles anunciados por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Según fuentes europeas, Costa podría convocar la reunión de forma presencial el próximo jueves 22 de enero.

"Dada la importancia de los acontecimientos recientes y para seguir coordinando, he decidido convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en los próximos días," dijo Costa en un comunicado.

Costa añadió que durante sus consultas con los Estados miembros "sobre las últimas tensiones en torno a Groenlandia" pudo reafirmar su "firme compromiso" al apoyo y la solidaridad europea con Dinamarca y Groenlandia, así como "sobre los principios del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional".

Aseguró que los Estados miembros reconocen el "interés transatlántico compartido por la paz y la seguridad en el Ártico, especialmente trabajando a través de la OTAN" y comparten que "los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial UE-EE. UU.".

Además, subrayó que los países de la UE tienen la disposición de defenderse "de cualquier forma de coacción" pero también de "continuar dialogando constructivamente con Estados Unidos en todos los asuntos de interés común".

Los embajadores de los Estados miembros de la UE mantuvieron este domingo una reunión de emergencia, convocada tras el anuncio de los aranceles de Trump, en la que debatieron posibles contramedidas. EFE

