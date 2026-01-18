Al menos seis muertos en el incendio de un centro comercial en Karachi (Pakistán)

Al menos seis personas han perdido la vida este sábado tras desatarse un incendio en el centro comercial Gul Plaza en la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán, provocando el derrumbe de gran parte de la estructura del edificio.

Los primeros informes determinaron la muerte de cinco personas, pero un efectivo del cuerpo de bomberos ha perdido la vida mientras realizaba tareas de extinción del incendio, que por el momento todavía sigue activo, tras más de diez horas desde su inicio.

Otras 15 personas han sufrido heridas debido al fuego y han sido trasladas a un centro de salud, de las que ya 14 ha recibido el alta hospitalaria, según han informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

El estado del centro comercial, en ruinas tras el fuego, ha dificultado las labores de rescate y, además, un portavoz del cuerpo de bomberos ha sostenido que el edificio carece de los sistemas de ventilación adecuados, lo que pone en peligro la vida de los propios bomberos.

Los efectivos de rescate no han podido determinar todavía si quedan más personas atrapadas en el interior del centro comercial afectado, aunque todo apunta a esta posibilidad.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha mostrado sus condolencias y ha ordenado tomar todas las medidas posibles para proteger la vida de las personas afectadas. "Se debe brindar toda la ayuda posible a los comerciantes y otras personas afectadas", ha sostenido.

Las autoridades locales han abierto una investigación para determinar las causas del fuego y han instado a revisar las medidas de seguridad contra los incendios.