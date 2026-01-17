Starmer: La decisión de Trump de aplicar aranceles a países por Groenlandia es "errónea"

Londres, 17 ene (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tildó de "completamente errónea" la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, entre las amenazas de Washington de anexionarse la isla ártica.

"Aplicar aranceles a aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo", escribió este sábado el mandatario británico en un comunicado difundido por Downing Street (residencia oficial y oficina de Starmer).

En esa línea, Starmer dijo que tratarían el tema "directamente con la Administración estadounidense".

El jefe del Gobierno británico volvió a dejar claro que la posición británica sobre Groenlandia sigue siendo firme: "Es parte del Reino de Dinamarca y su futuro es un asunto para los groenlandeses y los daneses".

"Hemos dejado también claro que la seguridad del Ártico importa a toda la OTAN y todos sus aliados deben hacer más juntos para abordar la amenaza rusa en diferentes partes del Ártico", continuó.

Las palabras de Starmer llegan después de que Trump amenazase con imponer un arancel del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla ártica.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Además de Starmer, otros líderes europeos, tales como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, o el presidente francés, Emmanuel Macron, también se han pronunciado en las últimas horas en contra de las medidas arancelarias de Trump.

La noticia también ha resonado en la política británica, especialmente en las figuras principales de la oposición, que pese a las diferencias ideológicas, han cerrado filas con Starmer.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, aseguró en la red social X que el anuncio de los aranceles era una "idea terrible" que supondría costes más elevados tanto para la gente del Reino Unido como para los de Estados Unidos.

"Estos aranceles serán otra carga más para los negocios de nuestro país. La soberanía de Groenlandia debería ser decidida únicamente por el pueblo groenlandés. En esto, concuerdo con Keir Starmer", dijo la líder 'tory'.

También se mostró en desacuerdo el líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, que afirmó: "No siempre estamos de acuerdo con el Gobierno estadounidense y en este caso ciertamente no lo estamos. Estos aranceles nos harán daño".

"Si Groenlandia es vulnerable a influencias malignas, entonces miremos de nuevo a Diego García", continuó Farage, en referencia a la isla del archipiélago de Chagos en el Océano índico, recientemente cedido a Mauricio, en la que hay una base militar conjunta de Reino Unido y Estados Unidos. EFE