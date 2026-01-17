La Reina Sofía, emocionada y apoyada en la Princesa Leonor, llega al responso por su hermana, Irene de Grecia

La Familia Real española y miembros muy allegados han asistido este sábado al respondo por la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid, para despedirla por última vez antes de que sea enterrada el próximo lunes en una ceremonía íntima en el Palacio de Tatoi, en Atenas.

Los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, han llegado junto a la Reina Sofía y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía y se han mostrado visiblemente emocionados por las muestras de cariño recibidas por los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones.

Una vez más, la Princesa Leonor ha estado pendiente en todo momento de su abuela, quien le agarraba del brazo en este complicado trance. Emocionada, la emérita no dudaba en girar la cabeza hasta en dos ocasiones para agradecer a los ciudadanos las palabras de aliento.

La Infanta Sofía, en un segundo plano y sin quitar ojo de encima a su hermana y a su abuela, iba detrás de ellas, mientras que sus padres encabezaban la fila para entrar en la catedral y velar a la princesa Irene de Grecia.

Antes de la llegada de la Familia Real, miembros muy cercanos a ellos se han dejado ver por la catedral, como Cristina de Borbón Dos-Sicilias y su marido, Pedro López-Quesada; la Infanta Doña Margarita de Borbón; Jaime de Marichalar; Tessa de Baviera o Juan Urquijo junto sus padres.

Se trata de uno de los momentos más complicados para la Reina Sofía que, aunque conocía la delicada situación de su hermana puesto que no se ha separado de ella ni un solo momento, siempre encontró en ella un apoyo incondicional y su fiel escudera.