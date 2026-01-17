El PP pregunta a Interior por las empresas detrás de las obras en dependencias de la Guardia Civil y Policía Nacional

El Ministerio del Interior ha llevado a cabo 466 actuaciones de mejora en infraestructuras desde 2019, según las cifras publicadas en su sitio web, abarcando instalaciones policiales, de instituciones penitenciarias, de la Dirección General de Tráfico (DGT) y dependencias bajo la Secretaría de Estado de Seguridad. Tal como detalló Europa Press, este proceso de reformas se desarrolló principalmente bajo el denominado Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, que el ministro Fernando Grande-Marlaska cita reiteradamente al referirse a las inversiones en instalaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El Partido Popular ha solicitado que se transparente el listado detallado de compañías responsables, los gastos asociados y el desglose por provincia de todas las obras realizadas desde la llegada de Grande-Marlaska al Ministerio del Interior en 2018.

Según la información difundida por Europa Press, la solicitud más reciente registrada en el Congreso por parte del Partido Popular tiene fecha de 8 de enero. Este requerimiento surge a raíz de la falta de respuesta a peticiones anteriores, según manifestó la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo. La pregunta formal dirigida al Gobierno demanda conocer “¿cuál es el importe de las obras realizadas en los cuarteles, comandancias y comisarías de cada una de las provincias de España, detallando el importe de dichas obras y la empresa que las ha realizado desde el año 2018 hasta la actualidad?”, conforme reproduce Europa Press.

En intervenciones públicas recientes, Grande-Marlaska ha señalado que el primer Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, iniciado en 2019, ha destinado 600 millones de euros a la modernización y construcción de infraestructuras de seguridad en diferentes puntos del país. A esa cifra se le han sumado 400 millones adicionales para proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, según reportó Europa Press. El Ministerio del Interior está perfilando un segundo gran plan orientado a dar continuidad a estos trabajos, ampliando el número de dependencias beneficiadas.

De acuerdo a los datos indicados por Interior y recogidos por Europa Press, el alcance de las obras abarca desde cuarteles y comandancias de la Guardia Civil hasta comisarías de la Policía Nacional, distribuidos en todas las provincias españolas. Se indica que, desde 2019, se han ejecutado reformas en al menos 180 instalaciones de la Policía Nacional y otras 173 pertenecientes a la Guardia Civil. Entre las inauguraciones más recientes destacan el cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete) y el de Utrillas (Teruel), la comisaría provincial en Vitoria (Álava) y la remodelación integral del Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria).

Europa Press detalló que la Comunidad de Madrid es la región con mayor cuantía destinada a estas mejoras, alcanzando 252 millones de euros para la modernización de 93 centros vinculados a la seguridad estatal. En Andalucía, la inversión total suma 139 millones de euros, aplicados en 69 actuaciones sobre sus infraestructuras. El informe difundido también indica que Interior ha invertido 47 millones de euros en la Comunitat Valenciana y 22 millones de euros en Cataluña. El plan se extiende además a los territorios de Melilla y Ceuta, donde se han desembolsado 21 millones y 16 millones de euros respectivamente, destinados tanto a reformas estructurales como al desarrollo de iniciativas de eficiencia energética.

La preocupación expresada por el Partido Popular se centra en la ausencia, hasta la fecha, de información precisa sobre las empresas adjudicatarias, la naturaleza de cada obra y el reparto de fondos por provincia, circunstancias que han motivado que la formación conservadora insista ante el Congreso. Europa Press indica que el partido ha reclamado en múltiples ocasiones conocer el detalle completo de los procesos de contratación, el importe exacto de cada reforma y las firmas responsables, pero hasta el momento esa información no ha sido proporcionada por el Gobierno.

El Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado comenzó a implementarse en 2019 como respuesta a la necesidad de modernizar las instalaciones policiales y de organismos relacionados, según las declaraciones y datos divulgados por el Ministerio del Interior y citados por Europa Press. El avance de este plan ha supuesto una inversión acumulada superior a los 1.000 millones de euros, incluyendo tanto las obras de mejora como las de eficiencia energética. Estos proyectos se han traducido en reformas, remodelaciones y, en algunos casos, en la construcción de nuevas instalaciones en diferentes partes de España.

La demanda del principal partido de la oposición refleja un interés en el escrutinio de la gestión pública relacionada con las reformas en infraestructuras críticas para la seguridad, especialmente en un contexto en el que el Gobierno ha puesto el acento en la modernización y sostenibilidad de dichas dependencias. Con la última petición registrada el 8 de enero, el Partido Popular pretende obtener luz sobre los procedimientos y empresas implicadas en los procesos de adjudicación y ejecución de las obras, así como sobre el destino final de los recursos invertidos en cada territorio, según consignó Europa Press.