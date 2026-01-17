El Gobierno argentino celebra el acuerdo Mercosur-UE: "Historia pura"

Buenos Aires, 17 ene (EFE).- Ministros del Gobierno argentino celebraron este sábado la firma del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE), que tuvo al presidente Javier Milei como participante junto a sus pares de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Panamá en la cumbre de Asunción.

"Historia pura: con la presencia del Presidente de la Nación, Argentina suscribió el acuerdo Mercosur - Unión Europea. De esta manera, los argentinos accederán en mejores condiciones a un mercado de bienes y servicios de 450 millones de personas", expresó en su cuenta de X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El ministro coordinador adelantó que el texto del acuerdo será presentado en el Congreso de la Nación para su tratamiento parlamentario en las sesiones extraordinarias del Senado y la Cámara de Diputados a partir del 2 de febrero.

El canciller Pablo Quirno se refirió en X a su rúbrica al acuerdo de este sábado en tierras paraguayas: "Un paso histórico para abrir mercados, generar oportunidades y volver a integrarnos al mundo con reglas claras, previsibilidad y más competencia. Argentina va en el camino correcto".

A su publicación, Quirno agregó el comunicado oficial de la Cancillería, que repasó el alcance del acuerdo y precisó que "las exportaciones argentinas a la UE prevén un crecimiento de alrededor de 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta 122% en un horizonte de diez años".

El mismo comunicado de la Cancillería argentina agregó que "en términos de valores, las exportaciones pasarían de casi USD 8.641 millones en 2025 a USD 15.166 millones en el plazo de cinco años y a USD 19.165 millones, más que duplicándose en un horizonte de diez años".

La cartera liderada por Quirno precisó que el acuerdo "reafirma la decisión de la Argentina de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y regida por reglas claras, como condición necesaria para volver a crecer, atraer inversiones y generar empleo genuino".

Por último, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, citó la publicación de Quirno y agregó: "El tratado es mucho más sobre las oportunidades que se abren, que sobre lo que producimos hoy. Es una apuesta a más libertad. Y cuanto se necesitaba. Tuvo que venir Javier Milei con los vínculos que construyó en Europa para concretarlo luego de 25 años".

El acuerdo entre el Mercosur y la UE es el resultado de 26 años de negociaciones y, aunque aún hay pasos que completar para su entrada en vigor, llega en un contexto internacional marcado por el auge del proteccionismo y el unilateralismo.

El competitivo sector agropecuario de los países del Mercosur será uno de los grandes beneficiados del pacto, al igual que la industria europea, para el que se abrirán las puertas de un mercado suramericano históricamente cerrado para productos como equipos eléctricos, máquinas y automóviles.

Pese a la firma, su entrada en vigor no será automática, ya que aún tiene que superar trámites a ambos lados del Atlántico, si bien algunos países, como Brasil, esperan empezar a implementarlo a partir del segundo semestre. EFE