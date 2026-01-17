El delantero argentino Pablo Vegetti ficha por Cerro Porteño

Asunción, 17 ene (EFE).- El club paraguayo Cerro Porteño anunció este sábado el fichaje del delantero argentino Pablo Vegetti, quien proviene del equipo brasileño Vasco da Gama y era uno de los objetivos clave del entrenador uruguayo Jorge Bava para reforzar el equipo esta campaña.

"Pablo Vegetti es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero", publicó el equipo paraguayo en la red social X.

El atacante de 37 años es el cuarto refuerzo del cuadro Azulgrana, tras la incorporación del argentino-alemán Mateo Klimowicz, el extremo colombiano Santiago Mosquera y el paraguayo Cristhian Paredes, activos con los que espera defender la Supercopa y la liga local, así como trascender en la Copa Libertadores.

Vegetti jugó desde agosto de 2023 con Vasco da Gama, con el que disputó 140 partidos oficiales y anotó 60 goles.

Medios argentinos y brasileños informaron entonces que Vasco da Gama desembolsó 1,1 millones de dólares por los derechos del artillero.

A sus 37 años, Vegetti se mantiene vigente gracias a las 27 dianas que marcó la temporada pasada.

Antes de su incursión en Brasil, Vegetti defendió clubes como Instituto de Córdoba, Ferrocarril Oeste, Gimnasia y Esgrima de La Plata en su país, así el Rangers de Talca chileno, entre otros.EFE