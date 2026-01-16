La CEO de Walmart International dejará el cargo a final de mes

La fecha de salida definida para Kathryn McLay de la presidencia y consejería delegada de Walmart International coincidió con la notificación de la empresa sobre el inminente anuncio de su reemplazo, de acuerdo con información publicada por la multinacional estadounidense. El proceso de transición contempla la permanencia de McLay en funciones durante el primer trimestre del año, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa en la división internacional de la compañía.

Según informó la multinacional, McLay concluye su etapa al frente de Walmart International el 31 de enero, puesto que asumió en septiembre de 2023. Tras dicha fecha, la ejecutiva se mantendrá en su cargo durante el primer trimestre, tal como prevé Walmart, para facilitar la transición antes del nombramiento de la nueva persona responsable. La sucesión en el cargo figura como una de las prioridades inmediatas dentro del organigrama global del gigante minorista, que no ha anticipado el perfil o nacionalidad del posible nuevo titular.

El antecedente profesional de McLay, consignado por la empresa, destaca su papel directivo previo como presidenta y consejera delegada de Sam’s Club U.S., una de las divisiones clave de negocio en Walmart. Desde su incorporación a la compañía en 2015, McLay ha asumido responsabilidades crecientes que cubren diferentes áreas y mercados dentro de la organización. En declaraciones recogidas por el medio, McLay expresó: “Ha sido un privilegio trabajar en Walmart durante la última década”, confirmando su valoración positiva de la experiencia profesional en la multinacional.

Por otro lado, el presidente y consejero delegado de Walmart, Doug McMillon, reconoció públicamente el aporte de McLay durante este periodo. “Agradezco el impacto positivo que Kath ha tenido en nuestra gente y en nuestra empresa a lo largo de su década de servicio”, señaló McMillon, según publicó la compañía. Tanto McLay como McMillon concluirán su labor dentro de Walmart a finales de mes, situando a la organización en un proceso de cambios relevantes a nivel directivo.

El medio detalló además que Doug McMillon cerrará un ciclo al frente de Walmart después de más de diez años en el cargo, posicionando a la empresa ante una doble transición en la alta gerencia. Respecto al futuro del liderazgo en la multinacional, el consejo de administración de Walmart tomó una decisión relevante el pasado mes de noviembre. Según reportó la propia organización, John Furner, actual responsable del negocio minorista de Walmart en Estados Unidos, ha sido seleccionado como próximo presidente y director ejecutivo de la compañía a partir del 1 de febrero de 2026.

La designación de Furner como futuro líder de Walmart subraya la apuesta de la compañía por la continuidad en el nombramiento de figuras con amplia trayectoria interna. McLay y McMillon han coincidido en la proyección internacional y en los cambios estratégicos de la empresa, que afronta en los próximos años una reconfiguración de su cúpula directiva tanto en Estados Unidos como en las operaciones internacionales, según publicaron fuentes oficiales de la multinacional estadounidense.

Este proceso de sucesión y relevo en posiciones clave del liderazgo supone una etapa de ajustes estructurales dentro del principal holding minorista del mundo, con la cobertura de puestos claves definida por la propia administración de Walmart y explicada en sus recientes comunicados oficiales.