EE.UU. reclama resultados claros y rápidos a México en la lucha contra el narcotráfico

Redacción Internacional, 15 ene (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos le reclamó a México resultados "concretos y verificables" contra el narcotráfico de fentanilo en una llamada que sostuvieron este jueves el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Estados Unidos dejó claro que un progreso gradual frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable. Los próximos contactos bilaterales requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas", afirmó en un mensaje en X la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El tono de la publicación en la red social contrasta con el comunicado difundido simultáneamente desde Washington y el Gobierno de México, que envía un mensaje conjunto después de la llamada para reafirmar "la importancia de la colaboración" entre ambos países "basada en el respeto mutuo a la soberanía".

El comunicado también destaca que Rubio y De la Fuente "coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas".

Además, agrega que se convocará una reunión de seguridad "de alto nivel" en Washington en febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado la posibilidad de atacar los carteles que operan en México para combatir el narcotráfico. Su contraparte mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha negado repetidamente a permitir cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano.

La retórica de Trump en este sentido ha aumentado de intensidad después de que Washington lanzara una intervención militar en Caracas para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y transportarlo a Nueva York, donde permanece detenido y enfrenta cargos de narcotráfico.

Ambos funcionarios coincidieron en que, pese a los avances, persisten retos en materia de seguridad, por lo que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, -cuya próxima reunión se realizará el 23 de enero-, deberá reforzar acciones concretas contra los carteles y el tráfico de fentanilo y armas en la frontera.

De igual forma, los secretarios acordaron convocar en febrero a una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington D.C., "con motivo del primer aniversario del inicio de este nuevo capítulo en la cooperación bilateral en temas de seguridad".

"Dicha reunión de alto nivel ofrecerá la oportunidad de evaluar avances alcanzados y definir con claridad futuras colaboraciones", concluyó la nota.

La conversación entre los cancilleres se produce tras la llamada que sostuvieron el lunes Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien al término de la misma aseveró que quedó "descartada" la intervención militar en México, como había amenazado el mandatario estadounidense días antes al apuntar posibles ataques terrestres a los carteles del narcotráfico.

El miércoles, Sheinbaum mencionó que no descarta la posibilidad de concretar una reunión presencial con Trump, una vez que pasen los actos oficiales por el aniversario de su llegada a la Casa Blanca, el próximo 20 de enero.

La mandataria subrayó que ambos países mantienen una agenda amplia de trabajo conjunto, particularmente en torno al Mundial de Fútbol que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá, y que se inaugurará en la capital mexicana el próximo 11 de junio.