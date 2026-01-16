Agencias

Aumentan a cerca de 30 los muertos por un deslizamiento de tierra en el este de RDC

El balance de víctimas mortales por el deslizamiento de tierra que tuvo lugar a principios de semana en la localidad de Burutsi, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC), ha aumentado a 28, mientras que cinco han resultado heridos, según las autoridades locales.

El deslave tuvo lugar el martes sobre las 1.00 horas (hora local), a causa de las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la zona, situada en la provincia de Kivu Norte. También causó importantes daños materiales, dejando a decenas de familias sin hogar.

Las autoridades han precisado que 17 viviendas se vieron afectadas y 24 más completamente destruidas o sepultadas bajo el lodo. Además, la carretera de Goma a Walikale está cortada, según la emisora congoleña Radio Okapi.

La sociedad civil ha exigido la intervención de la oficina de transportes para despejar la carretera y reabrir el acceso a la zona afectada, que dificulta la entrega de ayuda a afectados y la circulación de mercancías y personas.

