Un nuevo mapa revela características del paisaje cubierto de hielo de la Antártida

Al analizar la textura de mesoescala del terreno bajo el hielo antártico, el equipo dirigido por la Universidad de Edimburgo logró identificar patrones de conformación glaciar que permiten comprender la formación, evolución e interacción de la capa de hielo con el paisaje rocoso subyacente. Esta información, según informó el medio Science, ofrece una base más precisa para reconstruir los ciclos pasados del hielo y anticipar su comportamiento futuro, lo que tiene implicancias directas en el estudio de las futuras subidas del nivel del mar en respuesta al cambio climático.

Un grupo internacional de investigadores, bajo la coordinación de la Universidad de Edimburgo, logró cartografiar el relieve rocoso subglacial oculto en la Antártida empleando una combinación de datos satelitales de alta resolución y la física del flujo de hielo. Así lo consignó Science, que explicó que el proceso integra observaciones detalladas de la superficie helada, mediciones localizadas del espesor de la capa de hielo y el Análisis de Perturbación del Flujo de Hielo (IFPA), una técnica capaz de emplear la física del desplazamiento del hielo sobre el lecho rocoso para reconstruir el paisaje escondido bajo la masa helada.

El análisis permitió obtener un mapa a escala continental y con un nivel de detalle sin precedentes sobre la topografía subglacial antártica, región que todavía es considerada una de las superficies menos exploradas y menos documentadas de todo el Sistema Solar, según reafirmó Science. Bajo la capa que cubre el continente austral se esconde un entorno diverso formado por montañas, valles profundamente marcados, llanuras, cuencas y sistemas lacustres. Esta configuración, según detalló Science, incide de manera directa en cómo fluye el hielo y en las variaciones de la superficie helada, dos variables fundamentales para predecir su evolución y la consecuente repercusión sobre el nivel del mar.

Sobre la importancia de estos hallazgos, Helen Ockenden, de la Universidad de Edimburgo y autora principal de la investigación, señaló a Science que el mapa, por primera vez, permite visualizar características topográficas de tamaño intermedio —entre 2 y 30 kilómetros— bajo el hielo. Estas incluyen valles alpinos estrechos y profundos, áreas bajas erosionadas y prolongados canales fluviales sepultados que se extienden por cientos de kilómetros. Algunas de estas estructuras, de acuerdo con lo informado, podrían ser restos de paisajes que existieron antes de la formación de la actual capa de hielo.

Robert Bingham, también investigador de la Universidad de Edimburgo y coautor del trabajo, destacó en Science la capacidad inédita del mapa para captar con claridad detalles del lecho rocoso, como valles, colinas y cañones glaciares, a partir de las pequeñas variaciones en la superficie del hielo. Explicó que, por ejemplo, cuando una masa de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor se desplaza sobre un cañón subglacial de unos 100 metros de profundidad, la elevación superficial experimenta apenas una variación mínima, de solo algunos metros. Este leve cambio resulta difícil de percibir durante los trayectos sobre la superficie, lo que hasta ahora dificultaba el reconocimiento de estas formaciones.

El análisis de la textura de mesoescala reveló, según destacó Science, procesos de erosión y deposición relacionados con los movimientos glaciares pasados, lo que permite identificar patrones que ayudan a reconstruir la historia geológica reciente de la región. Esta reconstrucción abre la puerta a mejorar los modelos sobre el comportamiento de la capa de hielo, optimizando las proyecciones sobre la futura pérdida de masa y el consiguiente incremento del nivel del mar.

Science subrayó que comprender la configuración y las dinámicas de la topografía subglacial resulta crítico, ya que condiciona de manera significativa la forma y el ritmo en que el hielo se mueve y responde ante las variaciones de temperatura. Las limitaciones en los estudios previos, tanto a través de investigaciones terrestres como aéreas, mantenían amplias zonas del subsuelo antártico en el misterio. Así, la aplicación de tecnología satelital y nuevos enfoques físicos permitió superar muchos de los obstáculos técnicos para la exploración integral del continente helado.

La cartografía presentada por el equipo internacional añade información relevante al corpus científico sobre los efectos del calentamiento global en los sistemas polares. Science especificó que, al reducir la incertidumbre en la proyección de la masa de hielo susceptible de perderse y su impacto en el ascenso del nivel de los océanos, estos datos resultan útiles no solo para estudios actuales sino también para orientar futuras misiones geofísicas en la región.

Los hallazgos publicados no solo aportan a la mejora de modelos climáticos y geológicos, sino que también sientan las bases para el desarrollo de nuevas directrices en la investigación del hielo antártico y sus interacciones con el lecho de roca. De acuerdo con Science, el avance tecnológico y metodológico de este proyecto abre posibilidades para que se realicen investigaciones más detalladas a nivel regional, contribuyendo así al conocimiento global de los cambios ambientales en curso.