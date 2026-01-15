Un agente de inmigración dispara en la pierna a un supuesto migrante irregular de Venezuela en Minneapolis

Una semana después de la muerte de Rene Good, ciudadano estadounidense, a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, la ciudad ha vuelto a presenciar otro incidente con participación de las autoridades migratorias federales, esta vez con un ciudadano venezolano como víctima. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la reciente intervención derivó en que un agente federal disparara e hiriera en la pierna a un hombre al que identificaron como “extranjero ilegal de Venezuela”.

De acuerdo con la comunicación oficial difundida por el Departamento de Seguridad Nacional en redes sociales, los agentes federales realizaban una parada de tráfico en el centro de Minneapolis dirigida a este ciudadano de origen venezolano, cuando el sujeto intentó escapar del lugar utilizando un vehículo. El informe relata que, durante el intento de fuga, el hombre chocó su automóvil contra otro estacionado y, acto seguido, abandonó el vehículo para alejarse corriendo. El comunicado también señala que, después de ser alcanzado por el agente, dos personas más salieron de una vivienda cercana para atacar al oficial con una pala de nieve y un palo de escoba, uniéndose después el propio perseguido a la agresión.

El Departamento de Seguridad Nacional precisó que, ante la situación de violencia y “temiendo por su vida”, el agente federal efectuó un disparo que impactó en la pierna del ciudadano venezolano. Tanto el oficial como el individuo herido recibieron atención médica en un hospital de la zona, donde permanecen bajo observación. En el mismo mensaje, la agencia federal lamentó el “ataque contra otro miembro de las fuerzas del orden” y confirmó que las tres personas involucradas en la agresión se encuentran bajo custodia.

Según reportó el Ayuntamiento de Minneapolis, los hechos ocurrieron en medio de un clima de tensión local tras incidentes previos con agentes migratorios, que incluyen la muerte de Rene Good. Las autoridades municipales afirmaron en redes sociales que el ciudadano herido fue trasladado a un hospital, y que las lesiones no ponen en riesgo su vida. El gobierno local, a través de sus canales de comunicación, hizo un llamado a la calma a la población y expresó que comprende la “indignación” existente en la comunidad tras el suceso.

El medio también detalló que la ciudad ha reiterado su exigencia de que ICE abandone tanto el municipio como el estado, renzando su respaldo a las comunidades inmigrantes y refugiadas. “Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas; sepan que cuentan con todo nuestro apoyo”, expresó el gobierno de Minneapolis en uno de sus mensajes públicos.

La respuesta institucional a los hechos incluyó fuertes críticas cruzadas entre el gobierno federal y las autoridades locales. El Departamento de Seguridad Nacional acusó en su mensaje al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de “fomentar activamente una resistencia organizada contra ICE y los agentes del orden federal”. Poco después de esas declaraciones, tanto el gobernador como el alcalde condenaron públicamente el accionar del agente federal en este incidente.

Los hechos han reavivado la controversia en torno a la presencia e intervenciones de agentes migratorios en Minnesota, donde en días recientes se han registrado manifestaciones ciudadanas tras la muerte de Rene Good. Según publicó el Ayuntamiento de Minneapolis, las protestas continúan, y la ciudad mantiene su demanda para la retirada de ICE, instando a la población inmigrante local a contar con el apoyo incondicional del gobierno municipal.

Los episodios recientes han puesto en la mira las crecientes tensiones entre agentes federales y residentes de Minneapolis, especialmente en torno al tratamiento de migrantes e inmigrantes por parte de las agencias de control de inmigración. De acuerdo con las autoridades federales citadas por el propio Departamento de Seguridad Nacional, ambos incidentes se encuentran bajo investigación y han motivado el despliegue de operativos de seguridad adicionales en la ciudad.