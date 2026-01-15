Morgan Stanley ganó un 27% más en 2025, hasta casi 14.000 millones de euros

El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley obtuvo un beneficio neto atribuido de 16.249 millones de dólares (13.951 millones de euros) al cierre del ejercicio 2025, resultado que implica mejorar en un 27% las ganancias contabilizadas por la entidad un año antes.

Las cuentas anuales de Morgan Stanley reflejan una cifra de negocio neta de 70.645 millones de dólares (60.653 millones de euros), un 14,4% más que en 2024, incluyendo un crecimiento del 17% de los ingresos netos por intereses, hasta 10.046 millones de dólares (8.625 millones de euros).

De su lado, los ingresos procedentes de la gestión de activos aumentaron un 12%, hasta 25.145 millones de dólares (21.588 millones de euros), mientras que el negocio de banca de inversión creció un 22%, hasta 8.199 millones de dólares (7.039 millones de euros).

Asimismo, los ingresos por comisiones aumentaron un 17% interanual, hasta 5.936 millones de dólares (5.096 millones de euros), mientras que los ingresos por trading sumaron 18.556 millones de dólares (15.931 millones de euros), un 11% más.

En el caso de las provisiones por pérdidas de crédito, la cifra en el conjunto del ejercicio aumentó un 32%, hasta 349 millones de dólares (300 millones de euros), incluyendo 18 millones de dólares (15,5 millones de euros) en el cuarto trimestre.

Entre octubre y diciembre, Morgan Stanley contabilizó un beneficio neto atribuido de 4.250 millones de dólares (3.649 millones de euros), que supone un incremento del 19% respecto del resultado anotado por la firma de Wall Street un año antes, mientras que la cifra de negocio neta de la entidad alcanzó los 17.890 millones de dólares (15.360 millones de euros), un 10,3% más.

"Morgan Stanley logró un rendimiento excepcional en 2025", afirmó Ted Pick, presidente y consejero delegado del banco, para quien el rendimiento cosechado refleja "inversiones plurianuales que han contribuido al crecimiento y al dinamismo de la firma integrada".

"Los cuatro pilares de la firma integrada (estrategia, cultura, solidez financiera y crecimiento) respaldan nuestra capacidad para generar valor a largo plazo para los accionistas", añadió.