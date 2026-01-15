La organización sin ánimo de lucro Women As One invita al doctor Borja Ibáñez a unirse a su Consejo de Administración

La invitación al doctor Borja Ibáñez para incorporarse al Consejo de Administración de Women As One se enmarca en la estrategia global de la institución para fortalecer la representación femenina en la medicina y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para las médicas. De acuerdo con la información publicada por Women As One, el Consejo de Administración tiene como misión definir las líneas estratégicas, mantener la sostenibilidad financiera y orientar el crecimiento institucional de la organización. La participación de Ibáñez, referente en investigación cardiovascular y en políticas de género, se prevé para el periodo 2026-2027 y apunta a contribuir de forma significativa a los objetivos de la entidad.

Women As One, fundada en el año 2019 por las doctoras Marie-Claude Morice y Roxana Mehran, opera como una organización sin ánimo de lucro dedicada a impulsar el talento femenino en el ámbito médico. Según detalló el propio colectivo, la misión central se articula en torno a ofrecer oportunidades profesionales únicas para médicas de diversos países, apoyar sus trayectorias mediante formación, financiamiento y mentoría, así como colaborar con otras instituciones para favorecer avances en la equidad de género dentro del sector sanitario.

El doctor Borja Ibáñez, seleccionado para el Consejo, ejerce actualmente como director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y responsable de grupo en el CIBER de enfermedades cardiovasculares (CIBERCV). La trayectoria de Ibáñez abarca ámbitos de investigación biomédica, atención clínica y liderazgo en políticas que promueven la integración de la perspectiva de género en la medicina. Según informó la propia organización, su nombramiento responde a la voluntad de sumar visiones plurales y fortalecer un liderazgo internacional en la estructura de Women As One.

Las fundadoras de Women As One han transmitido, a través de un comunicado recogido por el medio, la importancia que otorgan a la integración de Ibáñez en la dirección institucional. "Con los ambiciosos objetivos fijados para los próximos años, estamos convencidas de que sus aportaciones desempeñarán un papel fundamental en el avance de nuestra misión", manifestaron las doctoras Marie-Claude Morice y Roxana Mehran. El Consejo de Administración de la organización, además de definir el rumbo estratégico, interviene en la validación de alianzas externas y en la supervisión de la gestión de recursos, elementos considerados clave para el cumplimiento de metas a mediano y largo plazo.

Entre las actividades impulsadas por Women As One se encuentran programas de mentoría, becas de formación y redes globales de colaboración, diseñadas para superar barreras estructurales y fortalecer la inclusión de mujeres médicas en áreas tradicionalmente dominadas por hombres. Tal como publicó la entidad, su labor también involucra el diseño de campañas internacionales y la generación de espacios de representación para mujeres en congresos, instituciones y órganos decisores del sector salud.

La selección de Borja Ibáñez responde, según consignó Women As One, tanto a su experiencia científica como a su historial de participación en iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades en la medicina. La organización señala que la inclusión de profesionales como Ibáñez promueve el enriquecimiento del debate interno y contribuye a una gestión más diversa y eficaz, en línea con los principios de equidad que defiende la entidad.

El colectivo fundado por Morice y Mehran sostiene su funcionamiento mediante colaboraciones con organismos sanitarios, universidades y sociedades médicas internacionales. Según describió Women As One, la entidad gestiona fondos para la realización de talleres formativos, proyectos de investigación con perspectiva de género y eventos destinados a visibilizar el liderazgo femenino en la atención de la salud. La entidad subraya la importancia de contar con una gobernanza que combine trayectorias complementarias y que impulse la institucionalización de sus programas a nivel global.

La presencia del doctor Ibáñez en el Consejo coincide con una etapa de expansión estratégica de Women As One, orientada a consolidar su red de apoyo transnacional y a incrementar el impacto de sus acciones en regiones donde la brecha de género en la medicina persiste de manera significativa. La organización anticipa la implementación de nuevas iniciativas que priorizan la creación de entornos igualitarios para las médicas, facilitando acceso a cargos de dirección, financiación para investigación y visibilidad en foros internacionales del sector.

Women As One recalca, además, la necesidad de reformar estructuras tradicionales de reclutamiento y promoción en la medicina, señalando que la participación activa de líderes masculinos comprometidos con la equidad, como Ibáñez, representa un avance en la transformación institucional. La entidad destaca que su Consejo de Administración actúa como motor principal en la toma de decisiones y en el impulso de políticas que buscan resultados sostenibles y medibles en el tiempo.

La suma del doctor Borja Ibáñez al órgano directivo refuerza el compromiso de la organización con la diversidad, consolidando una gobernanza que integra perfiles variados en conocimiento médico, gestión de recursos y desarrollo estratégico institucional. Según reiteró Women As One, la misión de amplificar la voz de las mujeres en la medicina recibe un respaldo adicional con la incorporación de expertos reconocidos internacionalmente, cuya colaboración se proyecta en el diseño de nuevas oportunidades para el talento femenino en salud.