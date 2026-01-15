Agencias

Ford, en conversaciones con BYD para comprar sus baterías y fabricar vehículos eléctricos, según 'WSJ'

Ford ha mantenido conversaciones con la china BYD para comprarle baterías con las que fabricar algunos de sus modelos híbridos fuera de Estados Unidos, según la información compartida este jueves por el 'Wall Street Journal'.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, consultadas por el diario estadounidense, las negociaciones están todavía en curso y no hay ninguna garantía de que se vaya a llegar a un acuerdo.

Este posible pacto se daría en un contexto en el que la demanda de vehículos eléctricos ha caído notablemente en Estados Unidos y en el que la compañía china está demostrando su potencial para fabricar más vehículos electrificados.

Esta alianza va en línea con otras que está llevando a cabo Ford en los últimos meses, como la firmada con Renault el pasado dicieimbre para impulsar la oferta de vehículos eléctricos en Europa. Uno de los elementos clave de esta alianza es un acuerdo de colaboración para el desarrollo de dos vehículos eléctricos distintos de la marca Ford.

Ford ha acordado poner en marcha una serie de acciones para impulsar un crecimiento "rentable" y satisfacer las necesidades de sus clientes, lo que pasa por redefinir su estrategia de producción de vehículos electrificados en todos sus mercados y en los distintos segmentos en los que opera, con el fin de lograr una mayor rentabilidad de cara a 2027.

EuropaPress

