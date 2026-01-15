Feministas sobre Julio Iglesias: "Lo importante no es la medalla sino proteger, acompañar y reparar a las víctimas"

Feministas de la Comisión 8M del movimiento de Madrid consideran que "lo importante" no es si retirar la Medalla de Bellas Artes al cantante Julio Iglesias tras las acusaciones por agresión sexual sino proteger, acompañar y reparar a las víctimas.

"Creemos que el debate importante no es si deben o no quitarle las medallas. Lo central es, en primer lugar, garantizar el acompañamiento, reconocimiento y la reparación para las mujeres agredidas. Y en segundo lugar, generar de una vez un marco normativo que proteja los derechos y la dignidad en el trabajo del hogar", han asegurado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, han indicado que "el Gobierno tiene aún mucho trabajo para garantizar el desarrollo normativo que garantice seguridad y salud a las mujeres que ejercen el trabajo de hogar". Además, han instado al Ejecutivo a "presentar de una vez" la ley contra la trata en la que trabaja el Ministerio de Igualdad.

"El régimen de impunidad y silencio que sustenta las agresiones y las vulneraciones de derechos no se derriba con retiradas de medallas a personajes concretos, por muy despreciables que nos parezcan. Se derriba con medidas que garantizan derechos y autonomía", han subrayado.

Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, precisó este miércoles que el Gobierno se encuentra valorando y estudiando si retirar la Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias tras las acusaciones por agresión sexual. "Nuestro compromiso es con las víctimas, nuestro compromiso es con la igualdad, y en ese sentido, siempre vamos a estar a favor de las mujeres y de las víctimas. Queremos que se investigue, que se conozca exactamente lo que ha ocurrido, y por supuesto que se aplique la ley", apuntó en una entrevista a RTVE.

De la misma manera, Comisión 8M ha explicado que las denuncias contra el artista son "una ilustración de la terrible situación que soportan muchísimas trabajadoras del hogares, mujeres migrantes, racializadas y empobrecidas, sometidas a situaciones de machismo, racismo y abuso de poder, que se sustentan en un sistema patriarcal y colonial". "Estas agresiones y su impunidad llevan años siendo denunciadas por los feminismo y los colectivos de trabajadoras del hogar y los cuidados", ha añadido.